新华社北京7月25日电（记者成欣）7月25日，国务委员兼外长王毅以视频方式出席纪念《南海各方行为宣言》签署20周年研讨会开幕式并致辞。

王毅表示，《南海各方行为宣言》是中国与东盟国家在南海问题上签署的首份政治文件，确立了各方处理南海问题的基本原则和共同规范。《宣言》的签署及落实的成功实践带来一系列重要启示：一是南海和平稳定是地区发展的重要前提。二是地区国家是妥处南海问题的真正主人。三是东亚模式是汇聚和维护共识的有效途径。

王毅强调，新的历史条件下，我们应牢记初心，将南海真正打造成和平之海、友谊之海、合作之海。一要持续守好和平底线。二要持续推进对话协商。三要持续深化海上合作。四要持续推进“南海行为准则”磋商。中方将继续秉持亲诚惠容的周边外交理念，同东盟国家一道，做海洋和平的维护者、海洋秩序的建设者、海洋合作的推动者、海洋发展的贡献者。

研讨会由中国外交部与武汉大学、中国南海研究院共同举办，柬埔寨副首相贺南洪、马来西亚外长赛夫丁以视频方式出席开幕式并致辞。

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