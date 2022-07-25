选手与嘉宾合影。毛里求斯中国文化中心供图

人民网约翰内斯堡7月25日电 （记者闫韫明）7月23日，由毛里求斯唐人街基金会、毛里求斯艺术和文化遗产部、毛里求斯中国文化中心共同举办的2022“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛毛里求斯赛区决赛在晋非自贸区多功能厅成功举办。毛里求斯副总统博塞仁、中国驻毛里求斯大使朱立英、毛艺术和文化遗产部长蒂卢克、国会议员马约特、国会议员卢青姆莱、国会议员法毕斯·大卫、路易港副市长奥古斯汀、卡特邦副市长拉姆拉坤、鸠比市副市长沙米、电影发展局局长朱登、文化参赞兼中国文化中心主任张新红、唐人街基金会会长林海岩、毛教育部代表、埃及驻毛使馆代表及社会各界人士百余人出席了活动。

朱立英对毛艺文部、中国文化中心、唐人街基金会成功举办本次赛事表示祝贺。他指出，选手们对中国文化的浓厚兴趣令他深感欣慰。毛求是一个多元文化和谐共存的国家。作为其不可分割的一部分，中华文化为毛求文化的发展繁荣作出了重要贡献。中文歌曲大赛的举办体现了毛求政府一如既往弘扬中文和中华文化的不懈努力，朱立英对此表示真诚的感谢。他表示，中文是联合国官方语言之一，外国正在学习中文人数超过2500万，累计学习和使用中文人数近两亿。毛求也有越来越多的青年和成年人开始学习中文。今年是水立方杯中文歌曲大赛在毛求成功举办的第三个年头。它为中文爱好者练习中文提供了一个平台。今年也是中毛建交五十周年。半个世纪以来，两国在各领域的合作取得了丰硕成果。文化交流是促进民心相通、合作面向未来的重要桥梁。朱大使鼓励大家通过学习中文，去感受中国文学、音乐、绘画、书法、美食的魅力。

蒂卢克表示，感谢主办方通过本届赛事为毛求民众了解中华文化提供了一个平台。中华文化博大精深，包括美食、文学、艺术等多方面，而且它也是毛求文化的重要组成部分。中国文化中心历年来举办的展览及各类文化活动已成为展示中华文化的重要窗口。中毛两国政府均对友好合作抱有良好的愿望，毛方愿同中方一道，在深化文化交流合作的同时，将双方合作拓展至经济、社会等领域。

博塞仁首先祝贺“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛连续三年在毛求举办。他指出，音乐无国界。歌曲大赛不仅仅是一场文化活动，还拉近了海内外华人华侨的距离。中华五千年文化滋养着中华儿女，它的发展得益于与其他文化的共存、交流与互鉴。歌曲是文化的一种表现形式，它能促进民心互通。语言是交流的工具，音乐能加深彼此的了解。中毛文化交流加深了两国之间的友谊，也拉近了中毛两国民众之间的距离。中国文化中心为毛求民众深入了解中国提供了窗口和桥梁。最后，他预祝所有选手取得优异的成绩。

为获奖选手颁奖。毛里求斯中国文化中心供图

本次赛事共有22名选手进入决赛。最终，刘嘉依和罗如意凭借出色的发挥分别摘得青少年组和成人组的第一名，将代表毛求赛区参加今年总决赛。本届赛事特设的外籍友人组桂冠由拉姆达尼斩获。

选手比赛精彩瞬间。毛里求斯中国文化中心供图

选手比赛精彩瞬间。毛里求斯中国文化中心供图

自2011年首次启动以来，“文化中国·水立方杯中文歌曲大赛”已发展成为海内外侨界及港澳同胞广泛参与的音乐文化盛会。2022年是该赛事在毛求连续举办的第三年，今年大赛以“一起唱·创未来”为主题，旨在以歌传情、以赛为媒，一起营造友好、开放、包容的中外文化交流环境，共同用音乐祈盼美好未来。

(责编：燕勐、杨牧)