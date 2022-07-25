新华社开普敦7月25日电 通讯：南非“民间观鲸达人”快乐助科研

新华社记者吕天然

7月一个普通的清晨，亚历克斯·沃热尔的手机收到观鲸群的信息：“2头座头鲸正快速经过（开普敦）菲什胡克岸边。”

信息来自有600多名成员的南非开普敦观测鲸鱼和海豚社交媒体群组，内容简洁，鲸鱼种类和地名均使用商定好的英文简写。没过多久，又有人发出信息，报告鲸鱼最新的位置。日常在群里发信息的人主要是“群主”沃热尔等热爱鲸鱼的本地人，他们出于个人兴趣，几乎每天都有人风雨无阻地在海边寻找鲸鱼。即使在观鲸旅游季之外，群里每个月仍会报告发现鲸鱼的信息。

新华社记者近日和沃热尔一同来到海边，沃热尔一边手持望远镜搜寻海面，一边为记者讲解观鲸知识：“鲸鱼会在水下待上一段时间，例如这里可以看到的座头鲸可能会在水下停留45分钟。如果你要找鲸鱼，不要只看一下就放弃，需要花几分钟甚至半小时才能确定它们是否在附近。”

今年50岁的沃热尔是一名私人飞机飞行员。上世纪70年代，他在海边第一次看到鲸鱼，从此开始喜欢鲸鱼。2019年，他和开普敦本地的鲸鱼爱好者组建了观鲸群，一起寻找鲸鱼。一些专业科研人员也加入群组，并经常查看观鲸群的信息，借此开展科研活动。研究人员表示，这些“民间观鲸达人”对科研帮助很大。

南非科研团体“搜寻海洋”负责人西蒙·埃尔文向新华社记者介绍，开普敦地处非洲大陆西南端，地理位置独特，有多种鲸鱼活动，全年都可以看到鲸鱼。南露脊鲸冬季洄游至开普敦海岸分娩，布氏鲸则全年生活在这里，开普敦西海岸夏季是南露脊鲸和座头鲸的觅食地，每隔一段时间还可以观测到行踪相对飘忽的虎鲸。

埃尔文等研究人员经常查看观鲸群的信息，并通过沃热尔开发的智能手机应用程序接收观测鲸鱼的信息。这款应用程序供大众记录目击鲸鱼和海豚的信息，内容包括种类、地点、时间、行为方式和数量等。沃热尔的初衷是为了方便自己做观鲸日记，但在设计时也考虑到研究人员的需求，加入了后者想要收集的信息类别。

群组成员经常将看到鲸鱼和海豚的信息上载至这款应用程序，并定期将应用程序收集到的数据发送至研究机构。群组成员还将拍摄到的鲸鱼照片上传至专业网站，后者通过比对照片追踪鲸鱼。比如，他们拍摄到的6头座头鲸曾在巴西出现，前两周又有2头鲸鱼和在马达加斯加出现过的鲸鱼一致。

群组成员、65岁的戴维·赫维茨接受新华社记者采访时表示，他年轻时就喜欢大自然。1998年，他开始在开普敦经营游船公司，提供专业的游船观鲸服务。由于具有观鲸船资质，他常常和研究人员合作，再加上对鲸鱼的“痴迷”，赫维茨已是多篇鲸鱼科研论文的联合作者。他会协助研究人员为鲸鱼安装定位装置、观测鲸鱼活动、识别鲸鱼个体、拍摄鲸鱼图片和视频。

埃尔文说，“民间观鲸达人”对科研的贡献很大，因为专业研究人员实地调研的地点和时间受到限制，很难完全获得鲸鱼数量等数据。民众的参与让科研工作有“更多观察水域的眼睛”，可以更好地掌握鲸鱼数量变化的情况。民众有时还会看到一些“不寻常事件”，比如鲸鱼提早洄游、分娩，或出现少见的种类。

谈及观鲸的未来计划，沃热尔说：“我没有借此赚钱的想法，只希望继续造福想欣赏鲸鱼的人，帮助从未见过鲸鱼的人见到他们的第一头鲸鱼。”

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