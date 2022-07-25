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“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛英国赛区比赛落幕

2022年07月25日13:07 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦7月24日电（记者杜鹃 许凤）2022年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛英国赛区比赛24日在英国首都伦敦落下帷幕，21名选手参加当天举行的决赛。

　　经过3个多小时角逐，最终鲁子群、赵希朗、楼晓栋分别获得少儿组、青少年组和成年组金奖，斯图尔特·布瑟摘得外籍组金奖。赵希朗、楼晓栋和布瑟等5位选手将代表英国赛区参加全球总决赛。

　　中国驻英大使馆公使衔参赞兼总领事江雷在决赛活动致辞时说，举办此次中文歌曲大赛具有特殊意义。大家以歌相会，既传播了华语音乐的魅力，弘扬了中华优秀文化，也搭建了中英文化交流的桥梁，促进了民心相通，还展现了旅英侨胞们积极向上的精神风貌。

　　伦敦华埠商会主席邓柱廷说，在英华侨华人通过这一活动传承中华文化，促进人文交流，凝聚侨心侨力，服务国家发展。

　　以“一起唱，创未来”为主题，本年度英国赛区比赛由伦敦华埠商会主办、英国北京联合会和英国浙江联谊会暨商贸会协办。这是英国赛区决赛历经两年线上角逐后首次恢复线下比赛。

(责编：贾文婷、高歌)

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