新华社北京7月25日电 据德新社24日报道，德国财政部长克里斯蒂安·林德纳表示，他将坚持“债务刹车”，避免德国债务进一步增加。

2021年11月24日，在德国首都柏林，德国自民党主席克里斯蒂安·林德纳出席介绍组阁协议的新闻发布会。新华社发（斯特凡·蔡茨摄）

新冠疫情暴发后，德国2020年推出一揽子经济纾困计划，暂停遵循宪法中“债务刹车”条款。德国劳工和社会保障部长胡贝图斯·海尔先前说，已做好2023年开始重新遵循“债务刹车”条款的准备。

依据德国宪法规定，德国财政赤字不可超过国内生产总值的0.35%，除非发生特殊经济情况。林德纳在表态中提及外界猜测，即德国鉴于当前形势可能继续以“非常紧急的情况”为由暂停执行“债务刹车”条款。

4月27日，消费者在德国柏林一家超市内选购商品。新华社记者任鹏飞摄

美国《政治报》分析，能源价格高企，德国政府继续推出纾困措施，意味着林德纳承诺的回归“债务刹车”面临变数。

受新冠疫情和乌克兰危机升级等因素影响，德国5月通胀率升至7.9%，连续第三个月创下1990年两德统一后新高；6月，通胀率微降至7.6%，仍处于较高水平。（陈立希）

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