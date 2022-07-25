参考消息网7月24日报道日本《朝日新闻》7月23日发表社论，题为《制定包括外交在内的综合战略》，评价2022年版《防卫白皮书》。全文摘编如下：

22日发布的2022年版《防卫白皮书》强调，日本面临的安全环境愈发严峻。

白皮书中设置了题为《催生和平的“威慑力”》专辑，力陈强化日本的防卫力和日美同盟的重要性，但是单纯依赖实力可能因互不信任引发军备竞赛，导致偶发性冲突升级，这同样令人担忧。

日本政府计划在年底前修订完成《国家安全保障战略》，有必要制定包括外交在内的综合性战略，比如通过直接对话和多边机制建立互信。

关于中国，今年的白皮书沿用了将其视为“安全上的强烈担忧”这一既有评价，而且表示这种趋势“近年来不断增强”。此外，称台海两岸军事差距进一步拉大，包括日本和美国在内的多方对此感到紧张，并将密切关注局势发展。

另一方面，防卫当局之间就保持对话所作的努力并不充分。在《安全保障合作》一章中，虽然提到了与中国保持防卫合作和交流的意义，但还是没有开通能够在紧急时刻建立直接对话的热线。对于需要在朝鲜问题上保持合作的韩国，白皮书以对方继续“做出否定回应”为由，仅停留在寻求其作出适当应对的阶段。

是否增加防卫开支已经成为《国家安全保障战略》修订工作的焦点议题之一，白皮书中的措辞似乎是在刻意给外界留下日本的防卫开支水平很低的印象。

防卫相岸信夫在今年1月的一次记者会上提到，2021年度防卫开支占初始和补充预算合计值的约1.24%。但是22日又说这并非对所有经费进行梳理后的结果，所以并没有写入白皮书。数据是一切讨论的基础，还是要尽可能做到准确。如果连这一点都做不到，也不太可能赢得广泛的国民认同。

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