本报北京7月24日电 （记者彭训文）世界青年发展论坛数字经济主题论坛23日在京举办。论坛由中华全国青年联合会主办。来自世界各地的政府官员、学者、企业家、国际组织负责人、青年领袖和青年代表近400人，通过线上线下方式参会，围绕促进全球青年参与、共同迎接数字经济的机遇和挑战等话题展开讨论。

数字经济主题论坛是世界青年发展论坛的4个主题分论坛之一。工业和信息化部总经济师许科敏在致辞中表示，希望青年积极分享数字化知识与实践，共同参与全球数字经济建设。中华全国青年联合会副主席傅振邦认为，在数字经济发展大潮中，青年的特点和优势更加彰显，成为数字技术创新和数字经济发展的生力军。希望各国青年在发展中把准方向，在变革中抢抓先机，不断提高数字技术技能和数字经济思维，争做数字经济的创新者、数字经济的先行者。

期间，来自中国、印度、孟加拉国等国的创业青年分享了运用数字技术赋能行业发展的经验，为落实联合国2030年可持续发展议程贡献青年智慧。

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