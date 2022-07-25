新华社日内瓦7月24日电 世界卫生组织总干事谭德塞23日宣布，目前在75个国家和地区传播的猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。这是该组织针对全球突发公共卫生事件发出的最高级别警报，也意味着目前新冠疫情和猴痘疫情同时处于这一警报级别。

警报升级

今年5月初，英国报告出现猴痘确诊病例，随后更多欧美国家相继报告猴痘病例，疫情在全球多地快速蔓延。猴痘先前主要在西非和中非地区流行。世卫组织专家当月表示，在多个“非流行国家”出现与疾病流行地区没有直接旅行联系的猴痘病例，属“非典型”状况。

6月底，世卫组织紧急委员会召开会议，评估在全球多地暴发的猴痘疫情。当时已报告病例的国家和地区为47个，病例数约为3040例。委员会最终达成共识，猴痘疫情暂未构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

这是2021年5月20日拍摄的位于瑞士日内瓦的世界卫生组织总部外景。新华社记者陈俊侠摄

7月21日，世卫组织紧急委员会再次开会讨论猴痘疫情。此时已有75个国家和地区向世卫组织报告了超过1.6万例病例，包括5例死亡病例。虽然委员会最终未达成共识，但谭德塞在23日的记者会上仍决定宣布猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

谭德塞强调，委员会只负责向总干事提供建议和参考，最终决定权在总干事。

多重考虑

谭德塞介绍，做出这一决定时需考虑五个因素。首先，各国提供的信息显示，猴痘病毒已迅速蔓延到许多以前从没出现过病例的国家；其次，《国际卫生条例》规定的宣布“国际关注的突发公共卫生事件”三项标准，猴痘疫情都已满足；第三，紧急委员会虽未达成共识，但已为总干事的决定提供支撑；第四，有关猴痘的科学原则、证据和其他相关信息目前还不充分，尚存许多未知数；第五，猴痘对人类健康造成风险，可能形成国际传播，对国际交通也有潜在干扰。

2020年3月11日，在瑞士日内瓦，世界卫生组织总干事谭德塞在例行记者会上发言。新华社记者陈俊侠摄

谭德塞说，虽然他宣布猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”，但可以通过适当策略来阻止疫情。

世卫组织数据显示，病毒正在许多以前没有报告猴痘病例的国家传播，其中世卫组织所划分的欧洲地区和美洲地区国家报告的病例数最多，且病例大多为男男性行为者，但也包括少数与确诊病例没有过已知流行病学联系的儿童。此外，在以往病例多发的西非和中非地区，病例数也在显著增加，其中妇女和儿童居多。

当前，世卫组织对猴痘疫情的评估是，欧洲地区属高风险，全球及其他所有地区的风险为中等。

防控建议

猴痘是一种病毒性人畜共患病，其病原体猴痘病毒主要在西非和中非地区流行。1970年，刚果（金）发现首例人感染猴痘病例。此后，全球报告的多数病例分布在刚果（金）、刚果（布）、中非共和国、尼日利亚、喀麦隆等非洲国家。

猴痘病毒可通过密切接触由动物传染给人，虽不易发生人际传播，但与感染者密切接触也可能感染。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者会出现严重疾病甚至死亡。

7月14日，人们在美国纽约一处疫苗接种点等待接种猴痘疫苗。新华社发（郭克摄）

不过世卫组织指出，在此次疫情中，一些病例的发病情况与以往不同，其皮疹病变局限于生殖器、会阴、肛周或口周区域，通常不会进一步扩散，且之后出现与病变相关的淋巴结病、发热、疼痛等症状。

世卫组织目前将疫情流行的国家和地区分为四类，包括尚未报告或超过21天未报告病例的国家和地区；最近有猴痘病例输入且发生人传人的国家和地区；猴痘病毒在动物和人类之间传播的国家和地区以及具有诊断、疫苗和治疗药物制造能力的国家和地区。

世卫组织分别为四类国家和地区给出一系列具体疫情防控建议，包括建议实施协调应对措施以阻止疫情传播，让受影响的社区参与防控，强化监测和公共卫生措施，加强医院和诊所的临床管理以及感染预防和控制，加快对疫苗、治疗方法和其他工具的使用研究等。（记者：刘曲、姜雪兰；剪辑：孙硕；编辑：郭洋、刘军、李雯、王丰丰、马骁）

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(责编：贾文婷、高歌)