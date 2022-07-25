吴根友

全人类共同价值，不仅凝聚着各国人民的基本价值共识，也汲取了中华优秀传统文化的智慧结晶。习近平总书记在主持中央政治局第三十九次集体学习时强调：“弘扬中华文明蕴含的全人类共同价值”。中华文明在长期发展过程中形成了具有自身民族特点的文化，也形成了一些带有普遍性的思想和价值观念，能为解决当前人类共同面临的难题提供重要启迪。

在处理同周边不同国家和民族关系、同外来文化关系的过程中，中华文明秉持和而不同、求同存异的哲学智慧。以孔子为代表的儒家提出了具有重要启示意义的伦理原则，即“己所不欲，勿施于人”“己欲立而立人，己欲达而达人”。这一原则体现在文化领域，就是采取谦虚开放的态度，与不同文明进行交流互鉴。比如，佛教产生于古代印度，传入中国后，经过长期演化，同中国儒家文化和道家文化融合发展，最终形成了具有中国特色的佛教文化，而且从中国传播到了日本、韩国、东南亚等地。儒释道三家所尊崇的经典有不少是“你中有我，我中有你”的。例如，《道德经》是道教经典，又是儒家的重要思想资源，也是不少佛教名僧争相注释的文本。历史上，中国不乏多元族群与多元宗教，但无论族群如何多元，总能因命运与共而融为一体；无论宗教如何多元，总能因交流互鉴而和谐共存。中华文明是在中国大地上产生的文明，也是同其他文明不断交流互鉴而形成的文明。这为当前促进各国携手合作、维护世界持久和平提供了借鉴。

习近平总书记在亚洲文明对话大会开幕式上指出：“惠民利民、安民富民是中华文明鲜明的价值导向”。中华优秀传统文化中蕴含着丰富的民本思想，早在商周之际就有“敬德保民”的民本主义观念，经过演化发展，逐步形成了以儒家和道家为主要代表的两种民本思想。儒家民本思想主要表现为：提倡以孝悌为本、仁政爱民的价值取向，主张礼法并用的政治管理制度，比如“大畏民志，此谓知本”“节用而爱人，使民以时”等。道家民本思想主要表现为：主张尊重天道自然的客观法则和自然正义的思想，以及尊重民意的政治治理原则，比如“圣人无常心，以百姓心为心”等。今天，贫富差距、南北鸿沟问题是世界面临的巨大挑战，也是引发一些国家社会动荡的重要原因。各国推动经济社会发展，需要做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，而不能只是一小部分人受益、大部分人享受不到发展红利；坚持共同发展、推动合作共赢，为最不发达国家人民提供更多支持，解决好全球发展失衡问题。惠民利民、安民富民的思想，启示我们要深刻把握发展的真谛。中国提出全球发展倡议，坚持以人民为中心、坚持普惠包容等重要主张，回应了全球发展面临的突出问题，有力推动发展更好造福人民。

今天，人类面临日益严峻的生态环境危机，人与自然的关系日趋紧张。应对这一挑战，除了要进行环境治理，更应从思想上纠正关于人与自然关系的认识偏差。中华优秀传统文化中的道法自然、天人合一思想，对今天的人们仍有重要启示意义。大自然是包括人在内的一切生物的摇篮，是人类赖以生存发展的基本条件。中华文明在漫长的农业社会发展过程中，深刻意识到人类的生产生活要符合自然运行的规律，逐渐形成“天人合一”的思想理念，追求人与自然和谐共生。这一理念认为，人与自然是相互关联、相互影响的有机整体，如果自然生态遭到严重破坏，那么人类的一切发展都会失去依托，发挥主观能动性要以尊重和顺应自然规律为前提。习近平总书记指出：“人与自然是生命共同体”“共同构建地球生命共同体”。守护人类共同的自然环境，构建人与自然生命共同体，是构建人类命运共同体的基础。人类要秉持人与自然生命共同体理念，摒弃损害、破坏生态环境的发展模式，坚持走绿色发展道路，共同应对挑战、承担责任，让人类文明在可持续发展中不断进步。

（作者为武汉大学哲学学院教授）

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 13 版）

(责编：贾文婷、高歌)