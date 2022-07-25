海外网 张六陆

刚果（金）的木雕艺术品。

刚果（金）驻华大使馆供图

地处非洲大陆腹地的刚果（金），不仅被誉为“世界原料仓库”和“地质奇迹”，也是非洲传统雕刻产生和发展的核心区域。

刚果（金）木雕艺术享有盛名。刚果（金）盛产优质木材，颜色、花纹、特性不一，为制作各类木雕作品提供了天然原料。桃心木、林巴木等树干粗大、木质坚硬，适宜雕刻家具用品；灰木结构松软，常用于雕刻大型半身人像；黑檀木木质坚硬、颜色美观，多用于雕刻动物、人物等小型艺术装饰品；铁木最多，用坚硬结实的铁木雕刻的各种艺术品在刚果（金）最常见。

以产区划分，刚果（金）雕像分属10余种“风格区”：乌刚果雕像风格区以大型嵌铁雕像、彩绘雕像和精雕细琢的品类为主；乌宽果雕像风格区的雕像注重头冠设计、多用彩绘；乌润达雕像风格区的雕像类型丰富、动感十足；乌伊图里雕像风格区地处广袤雨林地带，雕像造型简约、带斑点的面部是主要特征……刚果（金）人依靠独具的匠心和灵巧的双手，创造出各具地方风味和民族特色的雕刻作品，不仅在非洲享有盛名，而且远销欧亚多国。

刚果（金）还涌现了许多有名的雕刻艺术家，铜雕家里耀娄就是其中一位。里耀娄的作品多以反对战争和压迫、摆脱贫困，以及追求民主、和平、自由、和睦、友谊、爱情等为主题。他的作品风格将抽象与写实相结合，以线条的优美和造型的魅力著称。尤其是出自里耀娄之手的人物铜雕具有独特寓意：《母与子》表现母子间的深厚感情，充满生活气息；《思考者》反映人物内心世界和丰富的思想感情；《乡间少女》《女吹笛手》《乐师》等以高度概括、抽象、变形的手法塑造人物形象，给人以柔中见刚、静中有动之感。值得一提的是，里耀娄不仅是刚果（金）文化的传播者，也是中刚文化交流的推动者。2014年，里耀娄曾获中国政府授予的“文化交流贡献奖”，是非洲地区唯一的获奖者。

中刚文化交往愈加密切，刚果（金）的雕塑作品跨越重洋来到中国展出，让中国观众感受到这个遥远国度的文化魅力。刚果（金）驻华大使巴卢穆埃内表示，希望把更多刚果（金）艺术品带到中国，通过文化艺术交流拉近两国人民距离。

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