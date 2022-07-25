郭爽

新华社伦敦7月24日电（国际观察）猴痘疫情凸显全球医疗卫生鸿沟

新华社记者郭爽

今年5月以来，猴痘疫情突现欧美多国并向全球蔓延。世界卫生组织总干事谭德塞7月23日宣布，猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

事实上，猴痘已在非洲流行至少数十载。有公共卫生专家指出，世界正为没有对非洲地区猴痘疫情及时做出充分反应而“付出代价”。更重要的是，不只是猴痘。发达国家和发展中国家之间的医疗卫生鸿沟正日益凸显。

多年漠视的“突发事件”

英国《自然》杂志近期在一篇文章中指出，长期以来，非洲科研人员不断警告猴痘病毒可能以新的方式传播，具有更广泛传播的潜在风险，却一直被西方国家所忽视。

当前全球暴发的猴痘疫情，让尼日利亚疾病控制中心流行病学家阿德索拉·因卡-奥贡莱耶感到似曾相识。在2017年尼日利亚暴发大规模猴痘疫情前，这种病毒性人畜共患病几乎仅出现在农村地区，一些与动物接触的猎人是主要感染者。2017年后，因卡-奥贡莱耶与其他流行病学家发出警告：猴痘病毒开始以一种不熟悉的方式传播，已出现在城市，有些感染者生殖器会出现症状，这表明病毒可能通过性接触传播。

猴痘病毒如今似乎正通过与性伴侣密切接触等方式在全球扩散，因卡-奥贡莱耶认为，世界正为此前没有对非洲猴痘疫情暴发“做出充分反应而付出代价”。

今年5月初，英国报告出现猴痘确诊病例，随后更多欧美国家相继报告猴痘病例。世卫组织23日发布的最新数据显示，今年以来，全球已有75个国家和地区向该组织报告超过1.6万例猴痘病例，其中5例死亡病例。死亡病例均来自非洲。

世卫组织紧急委员会成员、尼日利亚尼日尔河三角洲大学医学教授迪米·奥戈伊纳指出，由于检测和监测能力有限，非洲地区的猴痘死亡病例数很可能被低估。

差异巨大的疫情应对

猴痘病毒与天花病毒都属于正痘病毒属。自世卫组织1980年宣布人类彻底消灭天花以来，猴痘病毒已成为对公共卫生影响最大的正痘病毒。英国伯明翰大学研究猴痘的病毒学家贾森·默瑟日前接受新华社记者采访时说，发达国家和发展中国家在抗击猴痘疫情方面表现出巨大不平等。

英国疫情暴发之初就开始订购对猴痘病毒也有一定效用的天花疫苗，6月初开始将猴痘列为法定应报告的传染病。美国、欧盟也纷纷订购疫苗以预防猴痘，阻断病毒传播。

“但多年来，部分中非和西非地区一直在暴发猴痘疫情。在那些感染疾病人数最多的地方，却无法提供这种（疫苗）资源，这让那里的非洲科研人员感到沮丧。”《自然》杂志在上述文章中评论说。

不少非洲研究人员指出，撒哈拉以南非洲的猴痘病例多年来不断上升，部分原因是消灭天花后，各国停止了天花疫苗接种，但一些西方国家一直在储备天花疫苗，而这些疫苗本可帮助非洲应对猴痘疫情。

还有专家担心，宣布猴痘疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”可能会加剧疫苗之争，再次出现富裕国家大量囤积疫苗，导致全球医疗不平等问题更加严峻。

“很明显，就像应对新冠疫情时一样，应对猴痘疫情时欧洲和非洲之间的疫苗不平等现象再次出现。”默瑟说。

日益凸显的医疗卫生鸿沟

对于西方国家基本忽视非洲疫情的现状，奥戈伊纳感到沮丧，并担心当前疫情仍不会改善非洲的情况。与发达国家出现关联性行为和亲密接触的猴痘病例不同，非洲猴痘病例的感染路径主要是接触感染猴痘病毒的动物。

“仅控制欧洲和美国出现的（猴痘）疫情没有道理，因为还面临（动物）来源引发的在非洲蔓延的疫情。”他说，如果非洲疫情“仍无法引起世界关注，许多解决方案仍只能解决欧洲的问题，而不是非洲的问题”。

更重要的是，不只是猴痘。

世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂7月14日在刚果（布）首都布拉柴维尔召开的线上记者会上说，2012年至2022年间，非洲地区人畜共患疾病暴发的数量与2001年至2011年相比上升了63%。

英国“医疗助贫行动”组织致力于改善全球医疗卫生领域极端不平等问题。该组织首席执行官马丁·德鲁里对新华社记者说，发达国家和发展中国家之间的不平等显而易见，多年来，猴痘和埃博拉等病毒在非洲流行基本上没有引起人们的注意，直到这些病毒对世界上拥有更多资源和财富的国家构成威胁时，资源就被立即调动起来以应对疫情蔓延。

在非洲地区暴发疫情时，“我们确实通常倾向于坐下来等待，非常保守……而一旦（疫情）进入欧洲国家并以前所未有的方式传播时，我们会倾向于采取行动。”默瑟说，“从本质上讲，我们在疫苗分发和应对疾病方面是自私的。”

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