本报记者 李志伟

阿富汗东部近期发生强烈地震，造成1000多人遇难、近2000人受伤，数万座房屋被毁。受到美国制裁的影响，当前震区灾后重建工作面临重重困难。地震发生后，帐篷、粮食、毛毯等来自国际社会的援助物资虽已陆续运抵灾区助灾民渡过一时难关，但在美国制裁阴影下，不断高涨的物价仍令灾区民众重建家园的愿望变得遥遥无期。

“重建一座房子的价格已经涨到了至少400万阿富汗尼（1美元约合90阿富汗尼），我们根本负担不起。”帕克提卡省的一名灾民近日抱怨道。受美国制裁影响，阿富汗国内的砖石、水泥、木材以及炊具等重建家园必备的原材料价格都在上涨。

去年8月底，美国留下巨大战争创伤并撤离阿富汗后，美政府迅速冻结了阿富汗中央银行存在美国的近95亿美元外汇资产，迟迟不肯解冻并拟将其中一半为己所用。这直接导致阿富汗外汇紧缺、物价上涨，经济形势恶化，民众贫困加剧。这些资产本应用来进口阿富汗人急需的食品和药品。联合国秘书长古特雷斯警告说，数以百万计的阿富汗人正处在“死亡边缘”。

世界卫生组织发言人玛格丽特·哈里斯表示，美国的单边制裁和切断海外援助，加重了阿富汗人民的苦难，使阿富汗部分医疗机构因缺乏资金支持而被迫关闭。伊朗常驻联合国日内瓦代表团副代表麦哈迪·阿里·阿巴迪表示，在阿富汗，人权变成了美国等西方国家操弄其政治议程的工具，美国在疫情期间继续对阿富汗实施单方面制裁的卑劣行径将会被世人牢记。

“美国制裁成瘾”“‘制裁合众国’滥用经济胁迫”，美国《外交》杂志的一篇文章用如此的词句评价美国肆意制裁的本质。今年以来，美国频频挥舞制裁大棒，对他国进行经济、商业和金融方面的封锁，导致许多国家经济社会受到严重破坏、民生凋敝，加深了地区动荡形势。多国官员、专家学者批评说，美国动辄使用单边制裁是对普通民众基本人权的系统性侵犯。

据英国新闻网站“中东之眼”近日报道，美国对伊朗实施的单边制裁给伊朗的国计民生持续造成诸多破坏，导致伊朗国内通胀飙升、经济产值下降、民众生活艰难。26岁的德黑兰居民阿里对媒体表示，过去几年，美国对伊朗的制裁不仅使生活必需品和服务价格翻倍，还让某些药物难以购买。美国塔夫茨大学教授、布鲁金斯学会高级研究员丹尼尔·德雷兹纳表示，现在人们一致认为，美国对伊朗的制裁“留下了一片混乱”，被证明是一个“巨大的失败”。

古巴政府今年也多次谴责美国60年来对古巴实施的封锁是最不人道的经济战争行为，是对古巴人民人权的大规模、公然、系统性侵犯。美国自2019年以来不断升级封锁措施，并在疫情下阻拦他国向古巴捐赠物资，阻碍古巴获取药品和基本用品。

美国智库大西洋理事会高级研究员爱德华·菲什曼表示，美国政府比以往任何时候都更频繁地使用制裁工具。美国政客试图利用制裁来打击对手至关重要的社会要素：工业、基础设施、政府机构和人民的信心。但从现实效果来看，美国的制裁企图没有实现其所寻求的政策结果。近年来，美国对伊朗、委内瑞拉等实施越来越严厉的制裁，但在任何方面都没有取得进展。“几乎从任何角度来看，美国的制裁政策都是失败的。”

美国康奈尔大学历史学家尼古拉斯·马尔德指出，在过去的一个世纪里，美国越来越依赖经济胁迫，成为经济制裁最热心的使用者，其结果令人质疑。制裁已成为华盛顿的一种无休止的经济战争工具，不仅没有解决冲突，反而加剧地区动荡。“美国滥用制裁严重侵犯了他国民众人权，最终也不可能奏效。”

（本报华盛顿7月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 17 版）

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