本报记者 姜 波

进入夏天旅游旺季，西班牙各地政府与残疾人权益组织积极行动，推动“无障碍旅游”路线改造，完善无障碍设施，增加无障碍导览等特殊服务，努力帮助残障人士更好游览当地景点。马德里市政府与西班牙全国残疾人代表平台以及相关旅游机构合作，推出了西班牙文和英文版本的马德里无障碍旅游指南，分主题提供8条无障碍游览路线和相关服务。市政府还推出包括手语导览游在内的上百场无障碍导览游，定期组织导游带领残障人士游览城市景点。

为了让更多残障人士能够享受阳光与沙滩，西班牙的许多海滩启动了无障碍改造：在海滩入口配备专门的残疾人停车位，设置直达海边可通行轮椅的无障碍通道，在信息牌上标明无障碍服务种类，对更衣室和淋浴装置进行无障碍改造等。据统计，西班牙已有超过600个海滩配置了完备的无障碍设施。

西班牙残障人士联合会还推出专门为残障人士打造的旅游项目，仅需支付少量费用即可参加。2022年度的旅游计划自2月到10月共推出超过40个旅游项目，涵盖沙滩、人文和乡村等不同旅游路线，面向近2000名残障人士，其中，乡村游大受欢迎。为满足残障人士的乡村游需求，政府对相关地区进行了改造。例如，西班牙中部的卡斯蒂利亚—莱昂自治区对当地一些绿色步道进行升级，清除步道上的障碍物，便于轮椅通行。

西班牙世界文化遗产城市联合会与西班牙全国残疾人代表平台曾合作推出“无障碍世界文化遗产城市”项目，通过专门的网页和手机应用程序，向残障人士提供西班牙15座世界文化遗产城市的信息，包括到达这些城市文化遗产建筑的最佳无障碍路线，景点提供的无障碍服务信息等，便于残障人士规划行程。在西班牙中部的古城阿维拉，始建于中世纪的高耸城墙至今保存完好，1985年被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。登上城墙，内部老城区的中世纪古建筑和郊外的田园风光一览无余。为了让残障人士获得难忘的旅行体验，当地政府对景点进行了无障碍改造，在其中一段城墙设置了无障碍坡道和电梯，残障和行动不便人士可通过此入口登上城墙。老城区的其他历史建筑内还设置了专门的无障碍路线。城墙入口处的游客中心为残障人士提供轮椅租借服务，为听障人士提供磁电感应音频装置和包括手语在内的音视频导览设备。

科技手段也越来越多应用在无障碍旅游中。西班牙国家盲人基金会与微软等科技公司合作，推出相关无障碍旅游项目，在景区游览线路上安装了音频增强现实技术的感应装置，在视障人士需要转向时通过智慧手机对使用者进行语音提醒，同时还能对路边的历史建筑进行讲解。

（本报马德里7月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 17 版）

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