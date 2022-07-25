李明涛

广阔无垠的太空，充满着神奇魅力。无论是嫦娥奔月的传说，还是伊卡洛斯的神话，都象征着自古以来人类对于太空的无限向往。随着航天技术的发展，载人航天从梦想变为现实。自1961年苏联航天员加加林首次进入太空以来，已有来自30多个国家的500多位航天员完成了飞天壮举。

太空之旅也一直吸引着许多普通人。2001年，美国人丹尼斯·蒂托搭乘俄罗斯“联盟号”飞船到国际空间站体验了8天，成为首位“太空游客”。此后，“联盟号”先后载着十余人进入太空。去年9月，美国太空探索技术公司的“龙”飞船将4名乘客送入距地球575公里高度的轨道，环绕地球3天后返回，完成了全球首次完全商业化的太空旅游任务。今年4月，国际空间站首次接待了由私营公司组织的“全私人”宇航团队。

一次太空旅游能带来哪些体验？如果选择轨道旅游，就能跟随飞船加速到超过7.9公里/秒，环绕地球飞行数天。这期间，可以全方位体验太空生活、领略壮美星空、俯瞰地球脉络、观看90分钟一次的日出日落。要想待更长时间，可能还需要驻扎在类似于空间站的“酒店”。全球多家商业航天公司都希望挖掘太空旅游的市场潜力，有的还提出了“太空酒店”的建设计划。

轨道旅游上天之前需要长达数月的训练，定价也极高。相较于这种“深度游”，亚轨道旅游则好比是惊鸿一瞥的“印象游”。乘坐亚轨道飞行器，以抛物线轨迹飞到80—300公里高度，再沿着自由落体运动返回地球。在短暂的升降途中，乘客可体验几分钟的失重，并欣赏“会当凌绝顶”的美景。

由于“印象游”不进入轨道，普通人经过大半天训练基本都能适应，这一旅游模式有望较快获得推广。2021年，英国维珍银河公司和美国蓝色起源公司先后完成载人亚轨道飞行，并开始预售船票，单张定价数十万美元。随着运载器与航天器可重复使用技术日渐成熟，太空旅游或向航班化发展，更多人将有机会体验太空旅游的乐趣。

太空旅游业发展的背后，是一条不断丰富和完善的产业技术链：要飞向太空，飞行器先进的动力与推进技术是基础；要节省成本，运载器和航天器的可重复使用是保障；要安全舒适，需要先进的环境控制与生命保障系统；与地面保持密切联络，则需要高速数据通信技术。

1990年2月14日，“旅行者1号”探测器在距离地球60亿公里之外，回望地球，拍下了名为“暗淡蓝点”的著名照片。仿若一粒微小尘埃悬浮在太空的地球，承载的却是人类文明的全部历史。当越来越多人能够前往太空，人类对行星家园的认知视角必将更加辽阔，人类文明的韧性也将极大提升。

（作者为中国科学院国家空间科学中心研究员）

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 17 版）

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