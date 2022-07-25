陈 刚

随着经济全球化和区域经济一体化不断推进，中国在全球产业链、价值链中的重要地位将进一步加强，中国产业将向更高附加值方向攀升，对周边国家和全球发展的促进作用将不断增强

面对复杂严峻的国际环境以及疫情等多重挑战，中国经济上半年同比增长2.5%，展现出了强大韧性。当前，随着重点区域疫情防控取得积极成效，稳增长政策措施有效实施，中国多项重要经济指标回升明显，经济运行逐步企稳回升。

中国工业运行5月重回正增长，6月生产继续加快，制造业采购经理指数为50.2%，重回扩张区间。受疫情影响较大的服务业也呈现恢复态势。6月，中国服务业商务活动指数为54.3%，比上月回升7.2个百分点。投资方面，中国今年前5个月新开工项目数同比增长26.1%，新开工项目计划总投资增长23.3%。虽然全球供应链受到疫情干扰，但中国上半年货物贸易进出口总值仍同比增长9.4%，尤其是6月份同比增速进一步提升为14.3%。上半年，中国对共建“一带一路”国家进出口增长17.8%，体现了共建“一带一路”合作的强劲活力。

在全球通胀高企、不少国家民众生活成本剧增的形势下，中国保持了物价稳定。上半年，中国居民消费价格同比上涨1.7%。中国政府加大市场保供稳价力度，保障了国内市场价格总体稳定，这对于保障民众生活质量十分关键，体现了以人为本的执政理念。

在着力稳增长的同时，中国继续扩大高水平对外开放。今年4月，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上发表主旨演讲时强调，中国将全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。中国深入实施外资准入负面清单，扩大鼓励外商投资范围，增设服务业扩大开放综合试点。中国还扎实推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设，并同更多经济体商签高标准自由贸易协定。

中国保持经济稳定增长、不断扩大开放，给世界各国带来重要发展机遇。东盟与中国继续互为最大贸易伙伴，上半年贸易增长高达10.6%。尽管面临美国关税政策的不利影响，但上半年中国对美国进出口增长11.7%，充分体现了中国商品的强大竞争力和中美经贸关系的互补性。

经济全球化和区域经济一体化的趋势不会改变。全球经贸规模最大的自由贸易协定《区域全面经济伙伴关系协定》已正式生效，中国与地区国家的经贸合作不断深化。中国正积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》。在保护主义抬头、地缘博弈加剧、疫情持续冲击等背景下，中国的积极行动有助于进一步加强区域经济整合。

随着经济全球化和区域经济一体化不断推进，中国在全球产业链、价值链中的重要地位将进一步加强，中国产业将向更高附加值方向攀升，对周边国家和全球发展的促进作用将不断增强。

（作者为新加坡国立大学东亚研究所高级研究员、助理所长）

《 人民日报 》（ 2022年07月25日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)