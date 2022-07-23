本报记者 李应齐 霍 文

“中国共产党团结带领中国人民实现民族独立、人民解放，成功开创了一条中国式现代化道路，中国人民的生活发生了翻天覆地的变化。”蒙古人民党书记图勒嘎在接受本报记者采访时表示，“中国的发展历程充分表明，中国共产党的领导是中国实现繁荣发展、取得伟大成就的根本保障。”

图勒嘎曾多次到访中国，对中国经济的快速发展、人民生活水平的不断提高印象深刻。“中国成功让亿万民众摆脱贫困，为全球减贫事业作出巨大贡献。中国始终践行和平发展理念，与世界各国共享发展红利，携手实现共同发展。”他颇有感触地说：“坚持以人民为中心是中国共产党保持卓越领导力的关键所在，值得各国政党学习借鉴。”

“习近平总书记深刻总结治国理政实践经验，发表了一系列重要论述，提出了许多具有原创性、时代性、指导性的重要思想，进一步丰富和发展了科学社会主义理论。”图勒嘎说，他仔细研读了《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》等著作，对书中关于推进反腐倡廉建设、生态文明建设、提高党的执政能力和领导水平等有关论述印象深刻。他说：“如‘能否保持党同人民群众的血肉联系，决定着党的事业的成败’，观点十分深刻鲜明，给我们管党治党带来重要启迪。”

蒙古人民党和中国共产党都有超过百年的历史，两党深刻总结发展合作历程，不断推进两国发展战略对接。图勒嘎表示，作为各自国家的执政党，蒙古人民党与中国共产党保持友好交往，为推动两国关系发展和各领域合作发挥了重要作用。今年2月，蒙中两国政府发表联合声明，双方商定将深入推进全球发展倡议、共建“一带一路”倡议同蒙古“远景2050”长期发展政策、“新复兴政策”对接。“这些合作将把蒙中全面战略伙伴关系提升到新水平，有助于蒙古国在后疫情时代的经济复苏和发展，推动双边经贸关系发展，并为国际投资者开辟广阔空间。”图勒嘎说。

新冠肺炎疫情防控期间，图勒嘎曾通过中共中央对外联络部感谢中国共产党介绍抗击疫情经验做法。他表示，在习近平总书记英明决策下，中国采取系列有力措施有效控制疫情，为国际社会抗击疫情树立了典范。中国共产党呼吁各国团结合作、共克时艰，得到国际社会的积极响应和支持。中国的经验和做法值得各国借鉴和推广。图勒嘎说：“我们十分感谢中国在蒙古国疫情最严重时提供疫苗支持。通过抗疫合作，我们两党两国之间的友好合作关系得到进一步巩固与深化。”

北京冬奥会期间，蒙古人民党主席、蒙古国总理奥云额尔登来华出席了开幕式。“北京冬奥会取得了巨大成功。”图勒嘎表示，为保障冬奥会和冬残奥会参赛运动员、代表团成员以及组织者的身体健康，北京冬奥会采取的赛时闭环管理非常成功，各项比赛的组织工作十分到位，显示了中国的高水平组织能力和付出的巨大努力。“作为人类团结象征的冬奥会在疫情防控期间成功举办，给世界人民带来了希望和信心。”

《 人民日报 》（ 2022年07月23日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)