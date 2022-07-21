新华社美国阿斯彭7月21日电 中国驻美国大使秦刚20日出席阿斯彭安全论坛期间的一场“炉边对话”活动，就中美关系阐述中方政策立场。

对于中美是否进入“新冷战”的问题，秦刚说，“新冷战”只有输家，没有赢家，其后果将是世界无法承受之重。中国不想打“新冷战”，美国总统拜登也多次强调美方无意寻求对华“新冷战”，希望美方言行一致，不搞“民主对抗威权”的意识形态对抗，不搞排他性、对抗性的地缘政治竞争，不搞“脱钩”断供、不搞军备竞赛等。

秦刚说，中美之间有分歧但更有巨大的共同利益，两国对世界和平、安全、繁荣肩负共同责任。当前，中美关系处在关键时刻，世界正进入新的动荡转型期，两国更需合作应对挑战，是走零和博弈的死胡同，还是合作共赢的光明大道，相信两国和世界绝大多数人民会作出明智的选择。

秦刚表示，台湾问题一直是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。美方不断歪曲和掏空一个中国政策，大肆提升美台官方关系，不断派高官访台，售台大量先进武器，发表“军事防卫台湾”错误言论。中方敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，同中方一道坚定反对和遏制“台独”。

阿斯彭安全论坛由阿斯彭战略研究集团每年在美国科罗拉多州阿斯彭市举办。本届阿斯彭安全论坛于7月19日至22日举行。

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