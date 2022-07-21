总台央视记者：中方已经发布了印尼总统佐科将访华的消息。能否介绍佐科总统此访安排和中方期待？中方如何看待当前中印尼关系？

汪文斌：佐科总统是北京冬奥会后首位访华的外国元首，中国也是佐科总统疫后首次东亚之行的首站，这充分体现了中印尼两国对双方关系的高度重视。访问期间，习近平主席将同佐科总统举行会谈，李克强总理将会见佐科总统，重点就双边关系及重大地区和国际问题深入交换意见。

中国和印尼同为发展中大国和新兴经济体代表，共同利益广泛，合作空间广阔。近年来，在两国元首战略引领下，双方确认了建设中印尼命运共同体的大方向，构建了双边合作“四轮驱动”的新格局，诠释了全面战略伙伴关系的丰富内涵。中方期待通过佐科总统此访进一步深化双方战略互信和务实合作，打造新时期发展中大国互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋。

印尼今年担任二十国集团主席国，中方高度赞赏并坚定支持印尼发挥主席国建设性作用。佐科总统访华时将同中国领导人就二十国集团峰会当面沟通，探讨如何因应当前全球突出挑战，展现发展中大国的团结协作，共同为提振世界经济疫后发展注入更多正能量，为促进全球公平正义作出更多新贡献。

中新社记者：近日，中国首条中欧班列线路开行破万列。在今年全球流通不畅、运力不足的背景下，中欧班列取得的成绩依旧令人瞩目。发言人对此有何评论？

汪文斌：今年以来，在新冠肺炎疫情蔓延和国际局势动荡的背景下，中欧班列克服多重困难，保持安全稳定运行，1-6月累计开行7514列、发送72.4万标箱，单月开行连续26个月保持千列以上，成为畅通中欧贸易的“稳定器”和“加速阀”。

中欧班列的“朋友圈”持续扩大，为沿线国家和地区带去发展新契机。截至目前，中欧班列已通达欧洲24个国家的190多个城市，形成一张贯通亚欧的物流网。数据显示，2016年至2021年，中欧班列年开行数量由1702列增长到15183列，年均增长55%；年运输货值由80亿美元提升至749亿美元；运输货物品类由起初的IT产品为主扩大到今天的5万余种。今年以来，中欧班列去回程综合重箱率持续高位企稳，保持在98%左右的较高水平。中欧班列在源源不断将商品运到沿线国家后，又满载外国货品回到中国，促进了沿线各国之间的经贸合作。此外，中欧班列还催生了许多新的物流、工业、商贸中心、产业园区，为沿线民众提供了成千上万的就业机会。

中欧班列不仅为稳定全球产业链供应链、推动世界经济复苏作出了积极贡献，还在中欧之间架起一座“生命桥梁”。截至今年6月底，中欧班列累计发送防疫物资1417万件、共计10.9万吨，生动诠释了守望相助、休戚与共的人类命运共同体理念。

印度广播公司记者：李克强总理本周二在出席世界经济论坛全球企业家特别对话会时表示，中国将持续优化签证、检测等防控政策，进一步有序恢复和增加国际客运航班。印度留学生已经等待两年多，能否提供其返华复课的具体时间表？

汪文斌：7月19日，李克强总理出席了世界经济论坛全球企业家视频特别对话会，发表致辞并同企业家代表互动交流。

李克强总理在对话会上指出，中国经济已经深度融入世界经济，对外开放是中国的基本国策。中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。我们将深化高水平对外开放，持续打造市场化法治化国际化营商环境，保障外企依法平等进入开放领域，在公平竞争中实现互利共赢。我们愿加强国际抗疫合作，将在确保防疫安全前提下实现更加精准科学防控，持续优化签证、检测等防控政策，进一步有序恢复和增加国际客运航班，稳妥有序推动出境商贸和跨境务工活动，更好促进中外人员往来和对外交流合作。

关于你提到的问题，我们欢迎包括印度在内的外国留学生返华复学，并将作出相应安排。

日本广播协会记者：美国总统拜登周三表示，预计10天内将与习近平主席通话。中方可否证实这个消息？中方对此次会谈有何期待？

汪文斌：中美两国元首通过各种形式保持着沟通。关于你提到的问题，目前我没有可以提供的消息。

总台国广记者：据报道，美国家安全高官近日警告称，美国选举正在面临中国、俄罗斯、伊朗等外国干预威胁。美联邦调查局局长雷称，中国正试图设法让美国衰落。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。正如一位美国前高官日前承认的那样，推翻别国政权、干涉别国内政是美方的行为方式，但从来不是中国的风格。中国一向坚持不干涉别国内政原则，不会去干预别国选举。奉劝美方不要以己度人，无端指责中方，还是把心思放在如何解决好美国自身的问题上。

法新社记者：德国外长近日在接受采访时称，德国正积极寻求降低对中国的经济依赖度，并称要确保德国不会因为对中国的依赖而被“讹诈”。中方对此有何回应？

汪文斌：中德经贸合作本质上是互利互惠的。中德产业链由“互补”到“互融”，是市场规律和企业选择共同作用的结果，也是当代国际分工使然。依赖是相互的，炒作所谓“降低依赖性”是个伪命题。在当前世界经济不确定性不稳定性上升背景下，中国和德国作为世界主要经济体，应通过扩大双向开放为两国高水平互利合作和维护开放型世界经济注入正能量。希望德方政客正确看待，不要误导民众，损害自身利益。

澳亚卫视记者：针对佩洛西可能访台，美国白宫新闻秘书在答问时称访问尚未最终确定。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方已多次表明坚决反对佩洛西众议长访台的严正立场。美国国会是美国政府的组成部分，理应严格遵守美方在台湾问题上的承诺。如佩洛西众议长访台，将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向“台独”分裂势力发出严重错误信号。如果美方一意孤行，中方必将采取有力措施予以坚决应对和反制。我们说到做到。

法新社记者：美国中情局局长威廉·伯恩斯昨天在一个安全论坛上称，斯里兰卡决定接受债务负担很重的中国投资是斯出现经济问题的因素之一。伯恩斯并称，俄罗斯在乌克兰的经历使得中国重新考虑解决台湾问题的时机和方式。中方对此有何回应？

汪文斌：中国和斯里兰卡是传统友好近邻，一直相互尊重、相互信任、相互支持，建立了真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系，开展了全方位、多领域互利合作。中方将一如既往坚持对斯友好政策，愿为斯里兰卡政府和人民稳定局势、复苏经济的努力提供力所能及的支持和帮助，推动两国关系不断向前迈进。

至于你提到的美方有关官员无端污蔑抹黑中方的言论，我想这蒙蔽不了斯里兰卡民众和国际社会人民明亮的眼睛，也阻止不了中斯友好合作进一步深化的步伐。

在乌克兰问题上，我们奉劝美方正视自己作为危机始作俑者所应当承担的责任，为推动对话解决、停止阵营对抗作出积极努力，而不是拱火浇油。乌克兰问题同台湾问题有着根本区别。我们敦促美方恪守一个中国原则，不得干涉中国内政。

韩联社记者：发言人刚才发布了印度尼西亚总统访华的计划。请问他这次会访问北京吗？

汪文斌：关于印尼总统访华的进一步消息，我们也会及时发布，请你保持关注。

印度广播公司记者：你刚才说中方将就外国留学生返华“作出相应安排”。中国是否会很快作出安排？

汪文斌：我们已经就外国留学生返华复课作出了积极努力。大家也看到，一些外国留学生已经返华复课。

你关心的印度留学生返华事宜，我们之前也作出介绍。两国相关部门已经进行了对接，取得积极进展。双方主管部门将继续保持密切沟通，争取首批印度留学生早日返华复课。

(责编：于洋、杨牧)