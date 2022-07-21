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商务部：中韩自贸协定第二阶段谈判取得实质性进展

2022年07月21日20:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月21日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷21日表示，根据中韩自贸协定有关规定，两国已启动中韩自贸协定第二阶段谈判，以负面清单模式开展高水平服务贸易和投资自由化磋商。迄今，双方已举行9轮正式谈判，取得实质性进展。

　　这是束珏婷在当天商务部举行的网上例行新闻发布会上说的。她介绍，近日中韩两国举行司局级会议，就加快推进后续谈判达成共识。中方愿与韩方一道，保持谈判势头，争取早日达成互利共赢的协定，进一步提升两国服务贸易和投资的开放与合作水平，推动中韩经贸关系迈上新台阶。

　　今年是中韩建交30周年，中韩互为重要贸易伙伴。束珏婷说，30年来，中韩贸易实现跨越式发展，2021年双边贸易额突破3600亿美元，是建交当年的72倍。双方有效对接发展战略，顺利实施中韩自贸协定，稳步推进共建中韩产业园合作，持续深化第三方市场合作，已形成深度融合、稳定畅通的产业链供应链体系。

　　束珏婷表示，自2015年中韩自贸协定签署以来，双方已先后8次进行关税削减，中国对原产于韩国进口货物实施零关税的税目比例已超过40%。协定项下享惠进出口均大幅提升，拉动双边贸易投资显著增长，为推动双边经贸关系发展发挥了重要作用。今年初，《区域全面经济伙伴关系协定》的生效实施，为两国进一步深化经贸合作提供了更为广阔的空间。

　　束珏婷说，今年上半年，中韩双边贸易额达1842.5亿美元，同比增长9.4%。在全球经济脆弱复苏的背景下，中韩贸易保持较快增长，充分表明两国经济具有较强的互补性，充分展示了双方经贸合作的韧性和潜力。

(责编：于洋、杨牧)

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