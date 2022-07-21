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鉴真铜像在日本东京上野公园落成揭幕 见证中日文化交流

2022年07月21日19:45 | 来源：人民网-国际频道
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7月20日在东京上野公园“不忍池”湖畔，中国驻日本大使孔铉佑（左一）、东京都知事小池百合子（中）、日本外务大臣政务官三宅伸吾（右一）等中日嘉宾共同为铜像揭幕。人民网 吴颖摄

人民网东京7月21日电 （吴颖）为纪念中日邦交正常化50周年，中国美术馆馆长吴为山的雕塑作品《鉴真铜像》20日在日本东京上野公园“不忍池”湖畔落成揭幕。中国驻日本大使孔铉佑、东京都知事小池百合子、日本外务大臣政务官三宅伸吾等中日嘉宾共同为铜像揭幕。

孔铉佑在致辞中表示，鉴真大师是中日文化交流史上的先驱，也是两国悠久友好交流史的象征。在中日邦交正常化50周年之际，希望双方以此为契机，重温两千年友好交流史，传承和发扬中日和平友好信念，共同推动构建契合新时代要求的中日关系。

小池百合子在致辞中表示，鉴真大师克服重重困难东渡日本，给日本文化带来巨大影响。上野公园美术馆、博物馆云集，象征日中友好的大熊猫也生活在上野动物园。相信“鉴真像”落户上野公园，将为日中深化友好交流、构筑美好未来发挥新的作用。

三宅伸吾在致辞中表示，希望今后进一步促进两国文化和经济交流，增进互相理解，祝愿日中关系不断发展。

铜像选取了中国唐代高僧鉴真当年渡海时挺立船头的形象，身着僧袍，表情坚定。鉴真大师六次东渡，五次失败，历尽磨难，矢志不渝，最终在第六次东渡时获得成功。

吴为山在视频致辞中表示，在中日邦交正常化50周年之际，鉴真大师作为一个具有代表性的人物，可以让人们回溯两国悠久的文化交流史。希望“鉴真像”的落成能够让四海宾朋感受到鉴真大师海纳百川的胸襟，共同为人类和平、文明、进步发挥积极作用。

(责编：于洋、张悦)

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