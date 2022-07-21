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外交部发言人介绍印尼总统佐科将访华相关情况

2022年07月21日19:13 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月21日电（记者马卓言）应国家主席习近平邀请，印度尼西亚共和国总统佐科·维多多将于7月25日至26日访华。外交部发言人汪文斌21日在例行记者会上介绍了相关情况。

　　汪文斌说，佐科总统是北京冬奥会后首位访华的外国元首，中国也是佐科总统疫后首次东亚之行的首站，这充分体现了中印尼两国对双方关系的高度重视。访问期间，习近平主席将同佐科总统举行会谈，李克强总理将会见佐科总统，重点就双边关系及重大地区和国际问题深入交换意见。

　　汪文斌表示，中国和印尼同为发展中大国和新兴经济体代表，共同利益广泛，合作空间广阔。近年来，在两国元首战略引领下，双方确认了建设中印尼命运共同体的大方向，构建了双边合作“四轮驱动”的新格局，诠释了全面战略伙伴关系的丰富内涵。中方期待通过佐科总统此访进一步深化双方战略互信和务实合作，打造新时期发展中大国互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋。

　　“印尼今年担任二十国集团主席国，中方高度赞赏并坚定支持印尼发挥主席国建设性作用。佐科总统访华时将同中国领导人就二十国集团峰会当面沟通，探讨如何因应当前全球突出挑战，展现发展中大国的团结协作，共同为提振世界经济疫后发展注入更多正能量，为促进全球公平正义作出更多新贡献。”汪文斌说。

(责编：于洋、杨牧)

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