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外交部发言人：中欧班列成为畅通中欧贸易的“稳定器”和“加速阀”

2022年07月21日18:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月21日电（记者马卓言）近日，中国首条中欧班列线路开行破万列。外交部发言人汪文斌21日在例行记者会上回答相关提问时说，中欧班列成为畅通中欧贸易的“稳定器”和“加速阀”。

　　汪文斌说，今年以来，在新冠肺炎疫情蔓延和国际局势动荡的背景下，中欧班列克服多重困难，保持安全稳定运行，1月至6月累计开行7514列、发送72.4万标箱，单月开行连续26个月保持千列以上，成为畅通中欧贸易的“稳定器”和“加速阀”。

　　“中欧班列的‘朋友圈’持续扩大，为沿线国家和地区带去发展新契机。”他说。

　　据介绍，截至目前，中欧班列已通达欧洲24个国家的190多个城市，形成一张贯通亚欧的物流网。数据显示，2016年至2021年，中欧班列年开行数量由1702列增长到15183列，年均增长55%；年运输货值由80亿美元提升至749亿美元；运输货物品类由起初的IT产品为主扩大到今天的5万余种。

　　他说，今年以来，中欧班列去回程综合重箱率持续高位企稳，保持在98%左右的较高水平。中欧班列在源源不断将商品运到沿线国家后，又满载外国货品回到中国，促进了沿线各国之间的经贸合作。此外，中欧班列还催生了许多新的物流、工业、商贸中心、产业园区，为沿线民众提供了成千上万的就业机会。

　　汪文斌说，中欧班列不仅为稳定全球产业链供应链、推动世界经济复苏作出了积极贡献，还在中欧之间架起一座“生命桥梁”。截至今年6月底，中欧班列累计发送防疫物资1417万件、共计10.9万吨，生动诠释了守望相助、休戚与共的人类命运共同体理念。

(责编：袁勃、牛镛)

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