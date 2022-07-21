新华社内罗毕7月20日电 （国际观察）债多、息高、鲜有减免——西方私人贷款机构让非洲国家背负重债

新华社记者朱绍斌

来自欧美专业研究领域的多项报告显示，非洲国家外债来源主要是西方私人债权人持有的债券，非洲国家财富以债务偿还形式持续流入欧美国家。非洲专家认为，西方频繁炒作“中国债务陷阱”有关言论显然出于政治动机，要解决非洲债务困境，必须敦促西方私人贷款机构参与债务减免。

“中国债务陷阱”论纯属话语陷阱

英国慈善机构“债务正义”近日发布报告说，非洲国家35%的外债来自西方私人贷款机构，其总额几乎是中国对非贷款的三倍，平均利率约为中国对非贷款的2倍。西方私人贷款机构大量借债给非洲国家并收取更高利息，但在帮助非洲国家减缓债务压力上鲜有作为。

哥伦比亚大学和牛津大学学者5月发布的相关研究报告也显示，非洲国家外债来源主要是西方私人债权人持有的债券，非洲国家资金正以债务偿还形式源源不断流入欧美国家。过去十年，西方私人贷款机构是非洲国家债务问题的主要源头，所谓中国在非洲制造“债务陷阱”纯属不实之辞。

中国外交部发言人汪文斌近日就非洲债务问题回答记者提问时说，根据世界银行数据，在49个有数据可查的非洲国家共计6960亿美元外债中，借自多边金融机构和私人金融机构（不含中国）的合计占到约四分之三。所谓“中国债务陷阱论”只是那些不希望看到中国同非洲等发展中国家和地区合作加快发展的势力制造出来的“话语陷阱”。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，有关“中国债务陷阱”的言论显然是出于政治动机，实属西方国家为己开脱责任。西方私人贷款机构对非洲经济的操纵和收割非常严重，影响非洲经济发展前景。

埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯说，随着中国在非洲的影响力日益扩大，西方政府和媒体炮制谎言，污蔑中国为将资本武器化的“掠夺性放贷者”，这毫无事实依据。

肯尼亚经济学者、里亚拉大学高级讲师贝亚特丽斯·马蒂里-迈索里表示，研究数据清楚表明非洲外债主要来源于西方。所谓“中国债务陷阱”论实际上是西方国家抹黑中国的工具，与非洲债务结构的真实情况毫无关系。

西方私人贷款机构不作为难解非洲债务问题

当前全球债务形势迅速恶化，国际货币基金组织数据显示，超过30%的新兴市场和发展中国家处于或接近债务困境，对于低收入国家来说，该比例高达60%。随着美国启动加息周期，全球金融条件收紧、发展中国家本币加速贬值，一些国家难以承受偿债压力。专家呼吁西方国家通过立法来敦促私人贷款机构参与债务减免。

马蒂里-迈索里认为，私人贷款机构在整个非洲债务结构中非常重要，西方国家有必要让他们真正参与到二十国集团（G20）缓债倡议和缓债倡议后续债务处理共同框架中来。

“债务正义”政策部门负责人蒂姆·琼斯日前指出，中国在新冠疫情期间参与了G20暂缓最贫困国家债务偿付倡议，但西方私人贷款机构并未参与。非洲债务问题若没有西方私人贷款机构参与，就不可能拿出有效的解决方案。

面对发展中国家债务难题，中国用实际行动解忧纾困。中国外交部发言人今年2月表示，中方全面落实G20缓债倡议，在G20成员当中缓债金额最多。中方有关非官方金融机构也参照缓债倡议条款以可比方式采取缓债行动，这在G20国家当中并不多见。

奥努纳伊朱说，中国充分落实G20缓债倡议，展示了负责任大国的担当。他说：“非洲债务更多来自西方国家机构和民间金融机构。我们希望更多人关注到这一点，我们希望看到更多实际行动。”

中国资金助力非洲破解发展瓶颈

解决债务问题的根本在于激活当地经济“造血能力”，使经济社会获得持久发展动力。专家认为，中国在非大量投资帮助当地基础设施建设和工业化进程取得显著发展，为非洲注入前所未有的活力。

马蒂里-迈索里说，过去20年，中国大量资金高效投入非洲基础设施建设，促进了非洲国家互联互通。“这对实现非洲一体化以及非洲大陆自由贸易区愿景非常重要。”

中国官方数据显示，自中非合作论坛2000年成立以来，中国企业利用各类资金帮助非洲国家新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，输变电线路6.6万公里、电力装机容量1.2亿千瓦，通讯骨干网15万公里、网络服务覆盖近7亿用户终端。

奥努纳伊朱特别提到尼日利亚经济中心拉各斯正在建设的莱基深水港项目，该项目获得中国资金支持，预计今年年底投入运营。据报道，该项目运营后将创造17万个就业岗位，并通过税收、特许权使用费和关税为政府带来数十亿美元的收入。

肯尼亚非洲政策研究所负责人彼得·卡格万加认为，中国“一带一路”倡议为非洲各国发展提供了良好资金支持。例如，中企承建的肯尼亚蒙内铁路促进了当地工业化发展和沿线经贸活动，创造了大量就业岗位。

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