《美英澳核潜艇合作的核扩散风险》研究报告发布会现场。人民网记者 于洋摄

人民网北京7月21日电 （记者张梦旭、于洋）中国军控与裁军协会与中核战略规划研究总院20日在北京联合举办《危险的合谋：美英澳核潜艇合作的核扩散风险》研究报告发布会。这是中国学术机构首次公开发布关于美英澳核潜艇合作的专题研究报告。报告通过详实的数据与事例，客观分析了美英澳核潜艇合作造成的严重核扩散风险和多重危害，并提出相关建议。

中国军控与裁军协会会长张炎会上表示，美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）是继“五眼联盟”和美日印澳“四边机制”之后，美与少数国家联手打造的新政治军事同盟，服务于美主导的印太战略，旨在挑动地区对抗和分裂，进行地缘零和博弈，给国际和地区形势带来新的不稳定因素。美英澳根据AUKUS协议高调启动三国核潜艇合作，涉及“武器级核材料非法转让”这一重大敏感问题。这是《不扩散核武器条约》生效以来，核武器国家首次大规模向无核武器国家转让成吨的武器级核材料，其数量之大足以制造近百枚核武器，开创了危险先例，造成严重的核扩散风险。

张炎强调，美英澳核潜艇合作严重违反三国所承担的国际义务，并将带来多重危害。三国核潜艇合作严重违背《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，直接违反《国际原子能机构规约》，冲击国际核不扩散体系，破坏全球战略稳定与平衡，诱发核潜艇军备竞赛，危害亚太地区的和平稳定。在《不扩散核武器条约》第十次审议大会即将召开之际，美英澳应认真回应国际社会的关切，切实履行国际法义务，摒弃在核不扩散问题上采取的双重标准，立即停止和彻底放弃相关合作。国际社会应继续采取果断行动，利用《不扩散核武器条约》审议大会、国际原子能机构理事会等多边平台，敦促美英澳改变错误决定，以维护国际核不扩散体系的完整性、权威性和有效性。

中核战略规划研究总院董事长潘启龙介绍了研究报告的背景情况，再次强调美英澳核潜艇合作涉及大量武器级核材料非法转让这一重大敏感问题，是赤裸裸、明目张胆的核扩散行为，已引起国际社会的广泛关注、担忧和批评。潘启龙表示，作为长期从事军控研究的权威机构与核领域专业智库，中国军控与裁军协会和中核战略规划研究总院多次组织国内军控与核不扩散领域的专家学者进行交流研讨，从政治、法律、技术等角度，深入分析了美英澳核潜艇合作的核扩散风险及严重危害。希望该报告有助于国内各界和国际社会全面准确地了解事实真相，从学术角度传达中国智库和学者关注核扩散风险、维护世界和平与安全的坚定声音。

外交部例行记者会现场。图片来源：外交部官方网站

中国外交部发言人汪文斌20日表示，美英澳应切实回应国际社会关切，忠实履行核不扩散国际义务，撤销三国核潜艇合作的错误决定。

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