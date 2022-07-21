人民网巴黎7月21日电 （记者于超凡）当地时间19日，针对席卷本半球的罕见热浪，联合国世界气象组织（WMO）在日内瓦总部举办新闻发布会。秘书长塔拉斯警告称，“由于气候变化，未来热浪将更频繁地发生。”

欧洲民众正经历着有记录以来最为炎热的一个夏天。周二，英国录得创纪录的40.3°C高温，同日也是法国本土迄今为止最热的一天，法国全境都处于36°C-40°C的高温状态。稳定的气压状态进一步导致热浪持续，世界气象组织专家斯特凡斯基表示，“西欧大部分地区的高温天气将至少持续到下周。”

“未来，热浪将是一种常态。我们可能经历更剧烈的极端天气。”塔拉斯指出，长期以来人类社会产生的大量的温室气体，或令天气极端化的负面趋势持续数十年。“我希望这样的情况可以为各国政府敲响警钟。”塔拉斯说。

世界气象组织在此前发布的《2021年全球气候状况》报告中曾指出，四项关键气候变化指标在“创纪录地恶化”，分别是温室气体浓度、海平面上升、海洋热量和海洋酸化。塔拉斯在解读该报告时曾表示，“过去七年是有史以来最热的七年”，高温将对一个拥有70多亿人口、且面临缺水问题的世界产生长远的影响。

碳排放被认为是这场罕见热浪的“罪魁祸首”。联合国世界气象组织表示，“除非发明出从大气中清除碳的方法，否则海平面上升、海洋变暖和酸化将持续数百年。”专家预测，如果碳排放增长趋势延续，一个世纪后，全球气温将继续上升至少2度，造成海平面升高十几米，地球上75%的沿海城市将被淹没。

新能源专家陈波指出，一方面，经济增长将消耗更多的能源，并产生更多碳排放；另一方面，降低碳排放，实现碳中和，成为人类社会的共同目标。如何平衡两者的关系，这需要在经济结构、技术革新，以及新能源开发等方面“多管齐下”。

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