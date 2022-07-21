人民网东京7月21日电 （吴颖）中国驻大阪总领事馆联合甘肃省政府外事办、敦煌研究院、敦煌市政府于20日下午共同举办了“敦煌文化环球连线——走进日本《世界的敦煌》”线上专题讲座。

7月20日，中国驻大阪总领事薛剑（左五）、日本知名学术专家及总领馆官员参加了专题讲座。中国驻大阪总领事馆供图

中国驻大阪总领事薛剑在致辞时说，敦煌莫高窟是举世瞩目的世界文化遗产，它的发现让许多国家的学者有机会直接接触到敦煌，同时也使“敦煌学”具有了国际性并逐渐发展起来。回顾中日邦交正常化这50年的历程，日本国民和敦煌也结下了深厚的友谊，敦煌可以说是中日友好的圣地。在接下来的50年里，衷心希望中日两国人士能够继承两国友好传统，守护老一辈创造的敦煌研究成果，携手并进。

敦煌市委副书记、市长朱建军表示，自1994年开始，敦煌市先后与日本臼杵市、镰仓市、日光市缔结为友好城市，近年来又依托丝绸之路（敦煌）国际文化博览会、东亚文化之都等文化交流平台，在经济、旅游、文化等多个层面开展了广泛务实的交流合作。今年是中日邦交正常化50周年，《世界的敦煌》专题讲座让大家再次相会。借此契机，真诚地期望能与日本各界友人进一步加强交流、深化合作、互利共赢，共同助力双方绽放灿烂多彩的友谊之花。

7月20日，敦煌研究院党委书记、研究员赵声良做专题讲座。图片为视频截图

此次专题讲座由敦煌研究院党委书记、研究员赵声良主讲。他介绍说，经过一百多年的发展，今天全球有二十多个国家有学者在进行敦煌学和相关领域的研究。敦煌学也成为中外学者相互交流的重要内容。敦煌研究院先后与美国、日本、英国等国外研究机构和大学进行了多项合作研究以及保护项目，取得了丰硕的成果。其中，与日本学者的交流合作尤其持久和深入。希望双方在今后继续加强交流合作，进一步推动敦煌文化遗产的保护与研究工作。

当天，共有包括敦煌研究院和敦煌市政府相关人员、中国驻大阪总领馆以及日本知名学术专家、日本民众等在内的200余人参加了专题讲座活动。

(责编：燕勐、杨牧)