近年来，美国频繁炒作涉疆议题，美政客、媒体等沆瀣一气，炮制出所谓新疆地区存在“强迫劳动”和“种族灭绝”的“世纪谎言”，为此不惜将极端主义者作为“证人”，采用漏洞百出的“证据”。这种妄图使用谎言来妖魔化新疆，遏制中国的图谋注定不会得逞。

美方在炒作涉疆议题时，频繁采用极右翼组织成员阿德里安·曾兹（中文名“郑国恩”）发表的一份报告。据外媒调查发现，郑国恩供职于美国情报机构操纵的基金会，是一个极右翼极端主义分子。其报告内容充满断章取义、强行关联，使用的大量数据案例存在肆意篡改、前后矛盾现象，破绽百出。例如，中国政府在2017年加强对新疆贫困地区的卫生基础设施建设，郑国恩却将此歪曲为“种族灭绝”的证据。郑国恩引用过一张照片，图片说明是新疆农村地区的维吾尔族居民在诊所接受“强制性节育”医疗咨询。但这张照片真正描绘的却是新疆生产建设兵团在当地扶贫时，医生免费为前来就诊的村民体检的场景。类似的谎言在郑国恩的报告中还有很多。然而，美方和一众西方主流媒体在没有核实的情况下，就对报告大肆采用、炒作和传播。

法国知名时政评论家、记者马克西姆·维瓦斯曾在2016年和2018年两次到新疆考察，并写出《维吾尔族假新闻的终结》一书。维瓦斯直指在美国情报机构操纵设立的组织中，骨干分子以炮制涉疆谣言、诽谤中国为生，请来“演员”扮演所谓“证人”，污蔑中国的治疆政策。维瓦斯还点破这样一个事实：美方使用的照片视频等“证据”大多无拍摄时间和地点等关键信息，因为一旦提供这些细节，谎言将不攻自破。

美方并非不知道他们的所谓“证人”没有可信度、所谓“证据”漏洞百出，但是为了达到“以疆制华”的目的，他们放弃了基本的原则。美国政府前高官威尔克森曾承认，美国想破坏中国的稳定，最好的办法就是在新疆制造动荡，从内部搞乱中国。2021年，美国驻广州总领事馆外交官在一场酒会上曾向来宾透露：新疆没有问题，美国政府也很清楚这一点，但是利用新疆来炒作“强迫劳动”“种族灭绝”等问题是一种“角力”，也是一种“有效手段”，最终可以让中国“彻底深陷泥潭”。

美方编造、炒作涉疆谎言的目的，是企图通过妖魔化中国阻遏中国发展。越来越多国家和国际正义人士正在站出来揭穿美方的“世纪谎言”，美方“以疆制华”的险恶图谋终将破产。 （本文来源：经济日报 作者：郭言）

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