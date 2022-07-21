前段时间，美国本想风风光光召集“后院”拉美众国开美洲峰会，却不料开成对美国“门罗主义”的“吐槽大会”。

▲ 美国的霸道表现受到拉美地区国家广泛批评，越来越多的拉美国家对美国大声说“不”。在拉美乃至全球范围内，美国的影响力日渐式微，霸权主义不得人心。（漫画 | 刘蕊）

拉美国家领导人要么直接缺席，要么怨声载道，委内瑞拉总统马杜罗更是一语点破：“正是美国政府自己捅了美洲峰会一刀，把它搞砸了。”

美式霸权一脚踢到了钢板上，冥冥之中昭示着拉美国家正在集体觉醒，美国为所欲为的时日无多。

▲ 2019年5月，委内瑞拉民众闯入委内瑞拉驻华盛顿大使馆，手举“不要政变”“美国不要插手委内瑞拉”的标语进行抗议。

近日，巴西顶级智库国际关系研究中心刊发题为《中美博弈与国际秩序》的特刊，收录了新加坡知名学者马凯硕，巴西前国防部长荣曼、前总统府战略事务秘书卡鲁特等10多位专家的著述，纵论当下中美博弈及拉美出路。特摘录其中高见以飨读者：

一、 美国误判导致地缘格局失序

美国的冷战思维并未随着冷战的结束而消散。冷战过后，美国虽然主导着单极世界，但对外战略始终迷茫飘忽，在寻觅一个又一个假想敌的同时，逐渐丧失理性。

随着中国崛起，美国愈发歇斯底里。不断向全球兜售“民主对抗威权”等虚伪叙事，终究难掩绑架盟友、遏制中国、维护霸权的真实企图。事实上，美国的对华战略缺乏长远规划和目标管理，陷入了多重误判：

误判一： 在美国看来，中国意图剥夺美国繁荣，中国的发展必将侵蚀美国社会财富。

现实： 中国把美国经济视作有利于自身发展的正资产和助推力。如果拜登能够拿出中美互利的合作倡议，中国将会欣然接受。

误判二： 中国军事崛起速度极快，规模宏大，终将威胁美国安全。

现实： 中国吸取了苏联解体的教训，优先发展经济，在军费上始终慎重支出。从数据上看，中国国防预算仅为美国的三分之一，军备数量、海外部署同样存在着明显差距。不如说，中国乐于看到美国继续维持高军费，因为这将削弱美国在教科研等其他关键领域的竞争力。

▲ 2020年，美国国防开支位居世界第一，超过紧随其后的11国总和。（资料来源 | 斯德哥尔摩国际和平研究所支出数据库）

误判三： 中国有意挑战美式价值观。美国坚信，当中国成为经济首强时，就会像美国自身一样推广“普世价值”。

现实： 中华文明是两千年来最具内在韧性的人类文明，而中国共产党根植于中华文明，执政目标是振兴中华民族，对于像美国政府一样搞意识形态输出根本毫无兴趣。

▲ 前智利驻华大使豪尔赫 海涅在讲话中指出，当美国政府官员访问拉美时，谈论的都是中国；而中国政府官员访问拉美时，讨论的则是贸易与投资。

误判四： 美国具备对中国的全面优势，正如当初冷战时对苏联一样。

现实： 美国本就不是靠着单打独斗赢得冷战。当时美国身边有着以结盟、援助等手段建立的全球同盟网，其中也包含巴西等第三世界国家。

然而时至今日，美国国内贫富分化、社会撕裂、民主滑坡，“灯塔”黯淡；国际上大搞美国优先、单边制裁、推诿责任，名誉尽失。美元也从有效的结盟纽带沦为了分裂工具。如果继续不计代价遏制中国，美国恐怕只会内外皆输。

二、 中美影响力“东升西降”正在拉美集中显现

多数拉美国家或出于政策惯性，或源于价值观认同，仍把美国作为首要战略伙伴。但近20年来，美国一直把拉美视作服务内政的工具，聚焦移民、反毒等内外联动议题，而在拉美真正关心的民生问题上却鲜有建树。

▲ 2022年5月，尼加拉瓜总统奥尔特加出席活动时发表讲话，表示不会出席美洲峰会，批评美国自认是“拉美和加勒比人民的主人”，并指出美国需要尊重拉美人民。

近年来，美国始终把“警惕中国扩大在拉美影响力”挂在嘴边，却拿不出笼络拉美的相应筹码。美国这样的利己取向，在威逼拉美国家抵制中国5G技术上体现得淋漓尽致。毫无疑问，这正在进一步消磨拉美国家对美国的信心和耐心。

反观中国，拥有稳固的政府领导力、富有雄心的对外政策、庞大开放的市场，是拉美最看重的开拓对象。中拉经济高度互补，而美国和拉美则是大宗商品出口的竞争者，拜登“近岸外包”的政治口号恐怕也只是一纸空谈，响应者寥寥。

尽管中国对拉美投入集中在经贸、科技等领域，价值理念、军事安全、人文交往等方面的深层次资产尚待积累。但在当今俄乌冲突的大背景下，拉美应对粮食、能源、供应链等全球性综合挑战的独特作用正在凸显。随着中国加紧布局，在拉美的影响力也将继续保持上升势头。

三、 拉美应当避免沦为大国对抗的棋子

中美博弈愈演愈烈，不少发展中国家战略界都在为中国登顶全球首强做准备。拉美国家毗邻美国，一直被其视作自身势力范围，地缘处境特殊，如何选择站位更加值得深思。

▲ 多年来，美国通过“门罗主义”，严重破坏拉美国家的社会民生、经济发展、民众人权。

如果盲目挺美，就相当于自我牺牲，也很难从自私自利的美国人那里换来经济复苏、民生纾困、发展转型等方面实质支持；如果过度倚华，同样可能面临出口结构低端化、合作对象单一化等一系列风险。

对拉美来说，只有同中美两强之外的广大中间地带强化连接，才有底气在多边议程中争取更大话语权，降低大国对抗对地区发展进程的负面外溢效应。

▲ 近年来，随着拉美国家经济蓬勃发展，各国自主意识不断觉醒，拉美正迎来“觉醒年代”。

(责编：贾文婷、高歌)