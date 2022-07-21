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观天下·美国枪患 | 犯罪剧片场变犯罪现场——枪声中破碎的“法律与秩序”

2022年07月21日13:41 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶7月20日电（记者高山　杨士龙）19日清晨，美剧《法律与秩序：组织犯罪》在纽约市布鲁克林区的拍摄现场突然响起枪声，一名剧组成员被不明枪手射杀。拍摄犯罪剧的片场变成凶杀案现场，既吓坏了附近居民，也震惊了美国影视界。

　　遇害者31岁，是三个孩子的父亲，负责当日片场交通协管，因此很早就来到现场为拍摄做准备。警方说，枪手走到他的车前，拉开车门，连开数枪击中他的头部和颈部。尽管他马上被送往医院抢救，仍不幸身亡。

　　枪手至今在逃。

　　6月11日，人们在美国首都华盛顿举行集会示威活动，要求政府和政客应对枪支暴力问题。新华社记者刘杰摄

　　当地居民对媒体说，案发地所在街区是个很受欢迎的影视拍摄地，尤其《法律与秩序》《纽约重案组》等警察剧和犯罪剧的摄制组常选择在这里拍戏，但他们从来没想过片场竟会变成真实枪案现场。

　　一名妇女说：“太疯狂了！我们甚至没想过那真是枪击，所以回去接着睡觉，结果醒来后看见到处都是警察。”

　　消息在网上传开后，有网友说，这是一个充满讽刺的悲伤故事。

　　事发后，当日拍摄活动取消。《法律与秩序：组织犯罪》是《法律与秩序》最新一部衍生剧，正在拍摄第三季，计划9月下旬开始播出。

　　7月5日，在美国伊利诺伊州海兰帕克市，人们悼念“独立日”枪击案遇难者。标语牌上写着“不再沉默，停止枪支暴力”。海兰帕克市警方当日在记者会上说，“独立日”枪击案中的死亡人数升至7人，另有46人受伤。新华社发（乔尔·莱纳摄）

　　1990年在美国全国广播公司开播的《法律与秩序》系列剧是美国电视史上播映时间最长、颇为知名的犯罪剧，讲述纽约警方和检方把一个个罪犯绳之以法的故事。该剧的许多故事都取材于真实的生活和新闻报道。

　　美国全国广播公司及《法律与秩序：组织犯罪》制作方环球电视公司发表联合声明，对剧组成员沦为枪支暴力犯罪受害者表示哀痛和震惊。

　　纽约市长办公室当日也发表声明，强调政府将以保障所有市民安全为首要任务，誓言将凶手绳之以法，并将竭力“遏制枪支暴力浪潮”。

　　4月11日，美国总统拜登在华盛顿白宫发表讲话，呼吁国会通过法案加强购枪背景调查、禁止销售攻击性武器及大容量弹匣。新华社记者刘杰摄

　　全国广播公司纽约电视频道在报道中描述：纽约在刚刚过去的周日经历了“枪支暴力大流行”，短短6小时就有10人中枪，“青少年、老人、在长椅上休憩和出门遛狗的无辜者，在本该是美好夏日的黄昏，没能逃脱厄运”。

　　据“枪支暴力档案”网站统计，截至19日，美国今年已有24300人死于各类枪击事件。皮尤研究中心日前发布的民调结果显示，大多数美国人认为，新近出台的联邦控枪法力度不够，难以有效减少国内泛滥的枪支暴力。

　　美国总统约瑟夫·拜登上月底签署国会通过的一项控枪法案，包含加强年轻购枪者背景审查等措施。然而，因该法并未纳入禁售突击步枪和大容量弹匣等关键控枪主张，被舆论批评只是一份“两党妥协版”“力度打折版”控枪立法。

(责编：贾文婷、高歌)

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