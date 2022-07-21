人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

欧洲疾控中心专家：新一轮疫情正席卷欧洲

2022年07月21日13:35 | 来源：新华网
小字号

　　新华社斯德哥尔摩7月20日电（记者付一鸣）随着欧洲各国放松社会限制措施以及变异新冠病毒奥密克戎毒株的新亚型BA.4和BA.5扩散影响，欧洲近期新冠感染人数迅速增加。欧洲疾病预防控制中心专家认为欧洲已处在新一轮疫情中。

　　瑞典电视台20日援引欧洲疾控中心高级专家阿戈丽察·巴卡的话说，未来几周住院人数和死亡率将继续上升。新一轮新冠疫情主要由奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5引发，其感染者目前占欧洲新增病例的80%。

　　巴卡表示，为了减少病毒传播，欧洲可能不得不重新引入例如乘坐公共交通工具必须戴口罩以及限制大型集会人数等防疫措施。

　　世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格19日发表声明说，在过去6周中，欧洲地区的新冠病例增加了两倍，仅上周就报告了近300万例新病例，占全球所有新病例的近一半。尽管同一时期因新冠导致的住院率翻了一番，但重症监护病房的入院率迄今为止仍然相对较低。然而，随着老年人群的感染率继续上升，欧洲每周仍有近3000人因为感染新冠病毒而死亡。

(责编：贾文婷、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部