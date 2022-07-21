新华社斯德哥尔摩7月20日电（记者付一鸣）随着欧洲各国放松社会限制措施以及变异新冠病毒奥密克戎毒株的新亚型BA.4和BA.5扩散影响，欧洲近期新冠感染人数迅速增加。欧洲疾病预防控制中心专家认为欧洲已处在新一轮疫情中。

瑞典电视台20日援引欧洲疾控中心高级专家阿戈丽察·巴卡的话说，未来几周住院人数和死亡率将继续上升。新一轮新冠疫情主要由奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5引发，其感染者目前占欧洲新增病例的80%。

巴卡表示，为了减少病毒传播，欧洲可能不得不重新引入例如乘坐公共交通工具必须戴口罩以及限制大型集会人数等防疫措施。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格19日发表声明说，在过去6周中，欧洲地区的新冠病例增加了两倍，仅上周就报告了近300万例新病例，占全球所有新病例的近一半。尽管同一时期因新冠导致的住院率翻了一番，但重症监护病房的入院率迄今为止仍然相对较低。然而，随着老年人群的感染率继续上升，欧洲每周仍有近3000人因为感染新冠病毒而死亡。

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