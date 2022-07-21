新华社布鲁塞尔7月20日电 （国际观察）欧盟与巴尔干两国启动入盟谈判着眼地缘竞争

新华社记者任珂 章亚东

欧盟19日正式与阿尔巴尼亚和北马其顿在布鲁塞尔开启入盟谈判。分析人士认为，在俄乌局势升级之际，欧盟出于地缘政治考量正加紧在西巴尔干地区的布局，以消减俄罗斯在这一地区的影响力。但由于条件苛刻、程序繁琐，入盟对这些国家而言仍是遥遥无期。

历史障碍扫清

北马其顿和阿尔巴尼亚分别于2005年和2014年成为欧盟候选国。按照欧盟规则，只要有一个成员国反对，入盟谈判就无法正式启动。而北马其顿就遭遇了希腊和保加利亚的反对。

希腊此前反对北马其顿入盟是因为国名争议。北马其顿原名马其顿，1991年脱离南斯拉夫独立后确定的宪法国名为“马其顿共和国”。希腊方面认为，这一国名暗示马其顿对希腊马其顿省有领土要求。2019年2月，马其顿正式更名为“北马其顿共和国”。

保加利亚反对北马其顿入盟是因为两国在语言、文化、历史和民族认同等方面存在分歧。保加利亚认为马其顿语是保加利亚语的一支方言，两国人民享有共同的历史，而北马其顿则不认同这一说法。今年6月底，法国总统马克龙在北约马德里峰会期间提出，北马其顿和保加利亚均应做出妥协，其中北马其顿应承诺修改宪法，承认其国内保加利亚少数族裔的存在并采取措施保护他们的权利等。7月16日，北马其顿议会投票批准法国提案，为开启入盟谈判扫清最后障碍。

着眼地缘竞争

一些分析人士指出，北马其顿和阿尔巴尼亚的入盟进程此时出现突破，与俄乌局势有很大关系，欧盟有地缘政治方面的考量。

巴尔干半岛地理位置重要，民族、宗教复杂，历史上冲突不断，被称为“欧洲火药桶”。俄罗斯因地理、民族、文化等原因在巴尔干地区拥有较强影响力。欧盟早在2003年就将西巴尔干国家和地区列为继续扩员的优先对象，2018年又通过针对西巴尔干地区的扩大战略。然而受英国“脱欧”、难民危机等影响，欧盟内部就是否继续扩员以及扩员节奏出现较多争议，西巴尔干扩员计划遇阻。

俄乌局势升级让这一情况发生变化。自今年3月开始，欧盟的西巴尔干扩员计划明显提速。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利3月访问北马其顿、阿尔巴尼亚和波黑。其间，他在一个访谈节目中说，俄罗斯在该地区的影响力正在增加，现在是欧盟扩大进程的关键时刻，俄乌局势给欧盟敲响了警钟。

入盟遥遥无期

接下来，阿尔巴尼亚和北马其顿需要与全部欧盟成员国一对一谈判，还要按欧盟要求进行各种改革。这意味着，两国要满足政治、经济、社会、司法等多个领域的复杂标准，难度不小，入盟谈判持续时间可能不短。

一些分析人士认为，欧盟此时启动两国入盟谈判，意在向西巴尔干国家和地区乃至乌克兰释放欧盟正积极扩员的信号，在提升欧盟存在感的同时消减俄罗斯的影响力。但实际上，入盟对这些国家和地区而言仍是遥遥无期。

卡内基国际和平基金会欧洲中心访问学者迪米特尔·贝切夫撰文指出，西巴尔干国家和地区入盟事宜一直在欧盟日程上，但并非优先事务，欧债危机、难民危机、新冠疫情等难事一件接一件，这让欧盟只能更关注自己“院子内”的事。

(责编：贾文婷、高歌)