人民网华盛顿7月21日电 （记者李志伟）7月20日，中国驻美国大使秦刚在科罗拉多州阿斯彭出席阿斯彭战略安全论坛。秦刚在谈话中重点就中美关系、台湾等问题阐述中方政策立场。

关于中美是否进入“新冷战”，秦刚表示，希望美方言行一致，不搞“民主对抗威权”的意识形态对抗，不搞排他性、对抗性的地缘政治竞争，不搞“脱钩”断供、不搞军备竞赛等，只有这样才能防止两国滑向“新冷战”，陷入霸权竞争的陷阱。

关于台湾问题，秦刚表示，美方不断歪曲和掏空一个中国政策，大肆提升美台官方关系，不断派高官访台，售台大量先进武器，发表“军事防卫台湾”错误言论。中方敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，同中方一道坚定反对和遏制“台独”。给和平一个机会，让和平胜出。

关于中美关系，秦刚强调，当前中美关系仍未走出美上届政府制造的困境，甚至还在遭遇越来越多挑战。我们重视拜登总统“四不一无意”的表态和美方对中方作出的严肃承诺，希望美方言行一致。问题的关键是，美方能否接受一个在历史、政治、文化上不同于美国的国家的发展崛起。

秦刚指出，中美之间有分歧但更有巨大的共同利益，两国对世界和平、安全、繁荣肩负共同责任。当前，中美关系处在关键时刻，世界正进入新的动荡转型期，两国更需合作应对挑战，是走零和博弈的死胡同，还是合作共赢的光明大道，相信两国和世界绝大多数人民会作出明智的选择。

阿斯彭战略安全论坛由阿斯彭战略小组每年在美科罗拉多州阿斯彭市举办。本届阿斯彭安全论坛于7月19日至22日举行。

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