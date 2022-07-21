新华社北京7月21日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外长拉夫罗夫20日表示，俄特别军事行动的地理范围已不局限于顿巴斯地区，将继续扩展。乌克兰总统泽连斯基20日与奥地利和捷克外长举行会晤时表示，乌克兰将为开启加入欧盟的谈判做准备。

——拉夫罗夫20日在接受俄媒采访时说，俄特别军事行动目标是“去军事化”“去纳粹化”，从而使俄方不会受到来自乌克兰领土的军事威胁，目前仍在完成这项任务。他说，由于西方国家向乌克兰输送越来越多包括“海马斯”多管火箭炮系统在内的远程武器，俄特别军事行动范围将进一步扩展。

——据乌克兰总统网站报道，乌总统泽连斯基20日晚在视频讲话中说，他当天与奥地利和捷克外长举行了会晤，各方就对俄施压、对乌额外援助以及乌加入欧盟前景问题进行了讨论。泽连斯基表示，在捷克担任欧盟轮值主席国的这半年内，乌克兰将采取措施为开启加入欧盟的谈判做准备。

——俄罗斯国防部网站20日发布消息说，俄国防部长绍伊古视察了正在乌克兰执行特别军事行动的俄西部军区部队。绍伊古指示说，需提高在俄乌边境地区打击敌方无人机的效率。

——乌克兰武装部队总参谋部20日在社交媒体上说，哈尔科夫、顿涅茨克、斯拉维扬斯克等地的战斗仍在进行。此外，俄海军还有3艘装备有“口径”巡航导弹的舰艇正在黑海执行战斗任务。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫20日通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军259架飞机、143架直升机、1572架无人机、356套防空导弹系统、4135辆坦克和其他装甲车、760台多管火箭炮、3166门野战火炮及迫击炮、4410辆特种军用车辆。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃20日在社交媒体上评论美国有可能对俄实施新制裁时说，美方的再次威胁达不到目的，反而加强了俄方坚持既定方针的决心。

——据乌克兰国家通讯社20日报道，乌政府日前通过决议，将同外国债权人就延期24个月偿还欧洲债券债务进行谈判。乌财政部长谢尔盖·马尔琴科此前曾表示，乌克兰应在2022年9月偿还9亿美元的欧洲债券债务。（参与记者：赵冰、陈畅、李铭、李东旭）

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