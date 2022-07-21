新华社柏林7月20日电（记者朱晟 康逸）德国天然气运营商20日说，为期10天的“北溪-1”号管道例行维护工作将于当地时间21日6时结束，估计输气量将与例行维护前水平一致。

德国卡德天然气运输公司负责“北溪-1”号管道位于德国北部小镇卢布明两个天然气接收点的运营。该公司在一份声明中说，以目前情况来看，估计通过“北溪-1”号管道的输气量将与例行维护前水平一致，即满负荷运力的40%。

卡德天然气运输公司表示，由于设施的启动是非常复杂的技术过程，全面恢复运力可能需要数小时，并持续到21日早上晚些时候，届时将在其平台上公布实际输气量。

不过，分析人士认为，在天然气实际交付前，情况仍有可能出现变化。

俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）20日在社交媒体表示，由于至今尚未收到德国西门子公司关于保证归还送修涡轮机的正式文件，俄气已经再次要求西门子提供此类文件。俄气表示，提供此类正式文件以及随后对其他部件的大修，将直接影响到“北溪-1”号管道的安全运行。

负责“北溪-1”号管道运营的北溪天然气管道公司本月11日起暂时关闭“北溪-1”两条天然气管道支线，进行常规维护。而在6月中旬，俄气以西门子公司未及时向俄方交付送修的涡轮机等为由，把经由“北溪-1”号管道输往德国的天然气供应量减少近60%。按西门子的说法，部件被送到加拿大蒙特利尔维修，但受加拿大对俄制裁影响无法交还。据悉，该涡轮机正在运回途中，预计24日抵俄。

“北溪-1”管道2011年建成，东起俄罗斯维堡，经由波罗的海海底通往德国。俄气是北溪天然气管道公司最大股东。“北溪-1”目前是俄罗斯对欧洲主要输气管道，该管道关闭维护加剧欧洲天然气供应紧张局面。（参与记者：刘恺）

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