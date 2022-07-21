人民网巴黎7月20日电 （记者刘玲玲）中国驻法国大使馆当地时间19日晚在巴黎举行庆祝中国人民解放军建军95周年招待会。

法国三军参谋部国际关系与军事合作负责人马尔勃夫少将、陆军条令与指挥教育中心主任吉夫勒少将等法方人士，武官团长、瑞士驻法武官瓦拉少将等驻法武官团等一百余人出席招待会。中国驻法国大使卢沙野、中国驻法使馆公使陈栋、公使陈力等使馆主要外交官出席。

中国驻法使馆国防武官李鸿飞少将在致辞中表示，在中国共产党领导下，人民解放军从诞生的那一天起就肩负起谋求民族独立和人民解放的历史使命，战胜了内外敌人，为人民共和国的建立立下了不朽的历史功勋。新中国成立后，人民解放军保卫了新生的人民政权、国家主权和领土完整；积极参加国家经济建设，在抢险救灾中始终冲在第一线，受到人民群众的衷心爱戴。近年来，人民解放军全面创新发展，加强实战化训练，以崭新的面貌出现在世人面前。

李鸿飞指出，面对充满不确定性的世界，全球安全倡议为化解全球安全困境、构建人类命运共同体指明了方向。中国坚持走和平发展道路，奉行防御性的国防政策，中国人民解放军始终是世界和平的建设者，将坚决维护国家主权、领土完整和发展利益。中国是联合国安理会“五常”中派出维和部队最多的国家，30多年来先后派出5万名官兵参与25项联合国维和行动。中国积极履行国际义务，派出的海军编队在亚丁湾、索马里海域护航中发挥重要作用。新冠疫情暴发以来，中国军队向50多个国家的军队提供了医疗物资和疫苗等援助。

李鸿飞表示，中法两军关系是两国全面战略伙伴关系的重要组成部分，我们愿与法方一道努力，积极落实两国元首共识，保持高层交往、机制性对话、专业交流等各领域合作继续拓展深化，不断丰富两国全面战略伙伴关系的内涵。

出席招待会的来宾纷纷祝贺中国军队取得的建设成就，高度赞赏中国军队为维护世界和平所作的贡献。

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