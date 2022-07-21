新华社德黑兰7月20日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬20日表示，伊朗对土耳其可能在叙利亚领土上发动军事行动表示担忧。

阿卜杜拉希扬当天在首都德黑兰与到访的叙利亚外长梅克达德举行的联合记者会上表示，伊朗一直与土耳其和叙利亚进行对话和磋商。伊朗、俄罗斯和土耳其领导人19日晚就叙利亚问题举行三方会谈，试图帮助叙利亚摆脱战争和军事冲突，同时解决叙利亚的政治问题。

阿卜杜拉希扬说，伊朗尝试解决土耳其对土叙边界安全问题的担忧，希望土耳其考虑三方会谈提出的建议。他同时强调维护叙利亚领土完整和尊重叙利亚主权的重要性。

阿卜杜拉希扬还表示，美军在叙利亚境内幼发拉底河以东的军事存在是一大问题。近年来美国在这一地区掠夺叙利亚的自然资源，影响当地局势，美军应该“无条件尽快撤出叙利亚”。

梅克达德在记者会上说，叙利亚不会允许任何一方进入叙利亚领土。伊俄土三方日前通过的声明表示尊重叙利亚领土完整、主权和独立，叙方赞赏伊朗为此作出的努力。

土耳其近期多次表示，有计划在叙利亚北部实施军事行动，沿土叙边界打造一个30公里的“安全区”。叙利亚对此表示反对，两国关系处于紧张状态。

伊朗总统莱希、俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安19日晚在德黑兰举行会谈。三方在会后发表联合声明，强调阿斯塔纳进程在和平、可持续解决叙利亚危机方面的主导作用，重申对叙利亚主权、独立、统一和领土完整以及对联合国宪章宗旨和原则的坚定承诺。

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