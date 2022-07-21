新华社伦敦7月20日电（记者黄泽民）英国国家统计局20日发布的数据显示，英国6月消费者价格指数（CPI）同比上涨9.4%，再创40年来新高。

英国国家统计局首席经济学家格兰特·菲茨纳说，燃料和食品价格大涨抬高了通胀水平。受金属和食品价格推动，原材料和制成品出厂价格持续攀升。

凯投国际宏观经济咨询公司经济学家保罗·戴尔斯表示，近期国际油价整体下行意味着汽油价格已经触顶，后续将回落并拉低通胀水平，而食品价格预计将在未来几个月内继续攀升。6月数据显示，英国国内因素导致的通胀压力正在上升，这些压力往往更持久。

英国4月CPI同比上涨9%，5月上涨9.1%，接连创下40年来最高纪录。英国政府将于10月上调能源价格上限，英国中央银行英格兰银行预计CPI同比涨幅届时将超过11%。

为抑制高通胀，英国央行6月宣布，将基准利率从1%上调至1.25%。这是去年12月以来英国央行第五次加息。行长安德鲁·贝利日前表示，央行有责任将通胀率控制在2%的目标，目前正在考虑8月加息50个基点的可能性。

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