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“中国始终站在历史正确一边”

2022年07月21日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗7月20日电 （记者沈小晓）约旦阿拉伯作家和记者中国之友国际协会主席马尔旺·苏达哈在接受记者采访时表示，从共建“一带一路”到全球发展倡议，从思想引领到全面推进务实合作，中国始终站在历史正确一边，推动人类全面进步。

苏达哈认为，“一带一路”倡议是一个无与伦比的中国方案、中国智慧，对全球发展产生了巨大影响。在全球帝国主义体系之下，许多国家发展面临着不平等的发展环境。中国提出“一带一路”倡议，具有人性化和不同层次的人文关怀，通过交流与合作来弥合对抗，促进友好国际关系，减少国际贸易中的不平等现象。

在谈到全球发展倡议时，苏达哈表示，全球发展倡议有利于打破南北发展不平衡，为推进联合国2030年可持续发展议程提供“加速度”，为推动全球更强劲、更绿色、更健康的发展注入强大力量，构建人类命运共同体。

“全球发展倡议是对全球发展的整体回应，也是对世界各国需要的回应。”苏达哈认为，全球发展倡议在世界范围内发挥着巨大的作用，特别是在合作与和平对话方面，是解决全球问题的最佳途径，巩固各国在全球层面实现和平与发展的责任。切实有效地构建人类命运共同体，在全球范围内传播合作与平等。

苏达哈认为，全球发展倡议是基于以人民为中心的发展，是把提高人民福祉、实现全面发展作为人类命运共同体的出发点和落脚点。

和平发展、人类进步的潮流不可阻挡。苏达哈表示，从“一带一路”倡议、全球发展倡议中看到了中国为促进全球发展做出的努力。“中国始终站在历史正确一边，推动人类全面进步。”

(责编：燕勐、杨牧)

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