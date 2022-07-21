新华社德黑兰7月20日电（记者高文成、耿鹏宇）伊朗总统莱希与到访的俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安19日在伊朗首都德黑兰举行三方会谈。伊俄土在叙利亚问题、能源、金融等方面的双多边密集互动备受瞩目。与此同时，美俄领导人前后脚访问中东国家，两国在这一地区的博弈也引发关注。请看新华社记者从德黑兰、莫斯科发回的报道——

看点一：伊俄土领导人就叙利亚问题举行三方会谈。

三方会谈是此次伊俄土领导人外交互动的重头戏。据伊朗外交部网站消息，三方在会后发表的联合声明中强调阿斯塔纳进程在和平、可持续解决叙利亚危机方面的主导作用。

7月19日，在伊朗首都德黑兰，伊朗总统莱希（中）、俄罗斯总统普京（左）和土耳其总统埃尔多安在会谈前合影。新华社发（伊朗总统网站供图）

叙利亚问题阿斯塔纳会谈由这三个国家于2017年1月发起。有分析认为，此次会谈有助于伊土俄三方协调立场、弥合分歧、稳定局势。

当天，三国领导人还分别举行双边会晤。伊朗最高领导人哈梅内伊也分别会见了普京和埃尔多安。

俄罗斯《国防》杂志主编伊戈尔·科罗琴科认为，在当前地缘政治局面中，讨论形成“莫斯科-安卡拉-德黑兰”新合作模式，有利于俄罗斯加强在中东地区影响力。

看点二：美俄领导人先后到访中东。

在普京抵达德黑兰前，美国总统拜登16日结束其上任以来首次中东之行。分析人士指出，对拜登来说，访问中东重要目的之一是想在中东地区拉帮结派，组建对付伊朗的所谓“中东版北约”，但部分地区国家对美方计划并不买账。对普京来说，土耳其是北约成员国，伊朗是中东地区大国，此次访问被视为俄罗斯在西方“外交包围”中的一次突破。

7月19日，伊朗总统莱希（中）、俄罗斯总统普京（左一）和土耳其总统埃尔多安（前右）在伊朗首都德黑兰举行会谈。新华社发（伊朗总统网站供图）

俄罗斯国际事务理事会主任安德烈·科尔图诺夫认为，俄罗斯必须扩大与非西方国家的多边合作，普京此次访问伊朗具有象征意义。一方面，在经济、政治、军事和地区层面，伊朗作为俄罗斯合作伙伴的重要性增强，双方也有着抵御西方制裁的共同诉求。另一方面，土耳其拒绝跟随西方脚步制裁俄罗斯，继续发展俄土关系符合俄罗斯战略利益。

土耳其国际关系学者凯里姆·哈斯认为，俄土领导人展开良性互动，有助于双方就粮食出口等问题的协商取得进展。

看点三：伊朗突出与俄土合作意义。

伊朗政府一方面高调宣布拜登中东之行因没能实现其对付伊朗图谋而“失败”，另一方面积极突出自己与俄土发展关系的重要意义。伊朗外长阿卜杜拉希扬撰文说，面对复杂的全球和地区形势，伊朗迎来“这一充满活力的外交大事”，而“敌人散布‘伊朗恐惧症’的努力也已失败”。

有分析指出，这轮外交互动不仅体现出伊朗积极在美方制裁和打压下寻求外交和经济“突围”，也反映出地区国家认清美国真面目、谋求“战略自主”、不愿“随美起舞”的趋势。

据伊朗总统网站消息，莱希与普京在双边会晤中表示，两国关系近期显著发展，尤其是在经济、安全、基础设施、能源、贸易和工业等领域发展迅速，双方将继续并加强这一发展势头。

在两人会晤当天，伊俄接连宣布两个合作亮点：其一，伊朗与俄罗斯能源企业达成总额约400亿美元的协议。据伊朗沙纳通讯社报道，这份文件涵盖伊朗多个油气田的开发。另据伊朗新闻电视台报道，伊朗国家石油公司与俄罗斯天然气工业股份公司拟就多个液化天然气项目开展合作。其二，伊朗外汇市场启动伊俄本币交易。伊朗央行行长阿里·萨利赫阿巴迪认为这是“伊朗和俄罗斯经济关系发展的重要一步”，批评美元已沦为“政治工具”。

当天，正在德黑兰街头参加节日庆祝活动的市民哈米德告诉新华社记者，他认为伊朗主办三方会谈显示出“伊朗和友好国家在本地区占上风”，美国在中东地区影响力不如从前，美国在伊拉克、阿富汗等国都已“失败”，肆意制裁他国的做法也不受认同。（参与记者：胡晓光、陈嫱、孟菁、熊思浩、包雪琳；剪辑：沈浩洋；编辑：孙浩、鲁豫）

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(责编：贾文婷、高歌)