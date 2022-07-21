新华社伦敦7月20日电（国际观察）极端天气不再是“极端”事件

新华社记者郭爽

让英国气象局科学家斯蒂芬·贝尔彻教授没想到的是，“在自己职业生涯中就能看到英国出现40摄氏度高温纪录”。事实上，从欧洲到北美，整个北半球今夏都已遭异常高温天气袭击。

科研人员警告说，极端天气不仅是天灾，很大程度上更是人祸。从欧洲多地比预期更快创下纪录的高温，到美国加利福尼亚州越发频繁的山火……随着气候变化加剧，极端高温很可能频繁肆虐，极端天气也不再是“极端”事件。

极端天气来得更快

英国剑桥大学植物园在2019年7月录得该国有官方记载以来的最高气温38.7摄氏度后，《自然·通讯》杂志曾发表一项研究警告说，欧洲热浪越发严重，英国出现40摄氏度异常高温天气的可能性正在迅速增加。随着人类活动引发的气候变化持续，预计未来几十年英国会出现新的高温纪录。

2022年7月19日中午时分，伦敦地区希斯罗机场的温度计指向40.2摄氏度，大幅打破3年前的最高气温纪录。

7月19日，人们在英国伦敦一处公园纳凉。新华社发（蒂姆·爱尔兰 摄）

尽管科学界几十年来不断对气候变化引发极端天气现象发出预警，但在英国这个住宅内极少安装空调的国家，异常高温仍对生态系统、公众健康、交通运输、基础设施、学校教育等多个领域造成了严重影响。

科学家们担心，极端天气事件的增加速度可能比预期的要快。英国东英吉利大学气候变化学教授科琳娜·勒凯雷近日接受新华社记者采访时说，英国出现创纪录高温非常不寻常，但“并不令人惊讶”。她指出，气候变化导致全球极端高温天气增多，而英国“绝对没有为这种极端温度做好准备”，气候变化的速度比人类社会的适应性行动还要快。

极端天气不再“极端”

不仅是英国，北半球多地今夏都迎来大“烤”。据媒体报道，高温叠加干旱已引发从葡萄牙到巴尔干半岛的野火，导致数百人死亡；在美国，高温已导致得克萨斯州电力供应紧张，一些地区的极端高温甚至融化了高压电缆，路面也热到变形；在加拿大温哥华等地，高温让一些车窗热到爆裂。

7月19日，在匈牙利布达佩斯，人们在一处公共加湿设施享受清凉的喷雾。新华社发（弗尔季·奥蒂洛 摄）

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第六次评估报告称，最近50年全球变暖正以过去2000年以来前所未有的速度发生，气候系统不稳定加剧。中国国家气候中心分析称，全球变暖是北半球高温热浪事件频发的气候大背景。

气温不断升高，高温纪录不断被打破，“正在成为一种新常态”，IPCC第六次评估报告特约作者、英国牛津大学环境专家拉迪卡·科斯拉博士19日接受新华社记者采访时指出：“科学表明，随着人类活动导致的全球变暖的加剧，极端高温事件的频率和规模将会增加。因此，我们将会目睹更多的极端炎热天气，这些天气将比以前更频繁，温度也比以前更高。”

英国气象局科学家尼科斯·克里斯蒂迪强调，气候变化带来的风险正在迅速增加，极端天气事件“正变得越来越普遍，到本世纪末，它们将不再是极端事件”。

应对气候变化迫在眉睫

气候变化的影响非常广泛，不仅会出现极端温度和热浪，还会影响生态系统以及农业和粮食生产。

极端天气“不仅是天灾，很大程度上更是人祸”，英国著名气候学家、IPCC第六次评估报告核心撰写团队成员弗里德丽克·奥托说，“未来的每一场热浪是否会继续极具致命性和破坏性，这也掌握在我们手中”。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯19日在日内瓦举行的新闻发布会上戴着一条象征气候变化的领带说，他希望热浪能够为各国政府敲响“警钟”。

这是7月9日在葡萄牙辛特拉拍摄的水位降低的湖泊。新华社发（佩德罗·菲乌萨 摄）

一些专家还指出，与实际观测相比，气候模型可能低估了极端高温的变化。奥托说，“燃烧煤炭、天然气和石油等化石燃料产生的温室气体排放正在使热浪变得更热、更持久和更频繁”。

“否认气候变化的人真的需要花些时间看看数据、亲自体验。整个社会应对气候变化采取行动迫在眉睫，”勒凯雷对记者说，“异常高温反映了大的趋势，气候变化导致的极端峰值温度越来越多。在解决全球气候变化问题之前，还将面临更多类似情况。这不单纯是出现了几个晴天的事，实际上是整个天气、气候的变化，人类环境必须跟着变化，社会必须做出调整。”

然而，在长达20多年的联合国气候谈判进程中，一些发达国家总是试图逃避应负的责任。它们甚至挑战“共同但有区别的责任”原则，向发展中国家转嫁减排责任，并迟迟不兑现为发展中国家提供资金、技术和能力建设等支持的承诺。这种缺乏诚意、回避责任的做法拖累了全球应对气候变化的脚步。

(责编：贾文婷、高歌)