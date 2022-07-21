这是7月15日在斯里兰卡科伦坡拍摄的维克拉马辛哈（右）宣誓就任临时总统的资料照片。新华社发（斯里兰卡总理办公室供图）

新华社科伦坡7月20日电（记者车宏亮）斯里兰卡议会20日宣布，在当天议会总统选举投票中，临时总统维克拉马辛哈获得过半票数，当选斯总统。

根据议会公布的计票结果，三位总统参选人中，维克拉马辛哈获得134票，人民阵线党议员阿拉哈佩鲁马获得82票，国家人民力量党领导人迪萨纳亚克获得3票。

维克拉马辛哈当选总统后在议会发表讲话，呼吁各方与其合作共同应对国家面临的困境。

7月20日，在斯里兰卡首都科伦坡，军警在议会出入口执勤。新华社记者 王申 摄

斯里兰卡首都科伦坡9日爆发抗议活动。在同日下午举行的紧急政党会议上，多数政党领导人要求总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨和总理维克拉马辛哈立即辞职，并尽快组建各党派参与的临时政府。斯议长阿贝瓦德纳15日宣布，拉贾帕克萨正式辞职，维克拉马辛哈出任临时总统。

拉贾帕克萨2019年11月赢得总统选举并宣誓就职，任期5年。根据斯宪法，总统未完成任期而辞职，议会应在尽早时间内选举产生新总统，以完成其剩余任期。

7月20日，在斯里兰卡首都科伦坡，军警在议会出入口执勤。新华社记者 王申 摄

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