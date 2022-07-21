近年来，广西壮族自治区河池市南丹县全力打造旅游业发展升级版，全县旅游业继续保持速度稳增、结构优化、效益提升、环境改善的良好态势，全域旅游发展劲头高涨。今年1—6月，全县共接待游客181.3万人次，实现旅游综合收入22.35亿元。

借力优势拓宽成长路

南丹县资源丰富，气候宜人，山川秀美，风物奇特，民俗古朴，居住着壮族、汉族、瑶族、苗族等20多个民族，素有“中国锡都”“有色金属之乡”等美称。近年来，先后被评为国家园林县城、全国绿化模范县、广西壮族自治区文明城市、自治区级全域旅游示范区。目前，全县拥有国家4A级旅游景区3个，正在创建2个国家5A级旅游景区，4个国家4A级旅游景区。

依托毗邻贵州的区位优势，南丹县与贵州省荔波县签订旅游合作协议，缔结跨省旅游联盟，联建跨省旅游廊道，联合打造南丹·荔波世界白裤瑶旅游景区，在两县景区“一票通”平台开展两县3年互免景区门票惠民活动，景区全面建成后，预计每年可吸引300万以上的贵州游客入境南丹、心仪河池、遍游广西。

在已有黔桂铁路、兰海高速、河池机场等基础上，高效推进平天高速、南天高速等项目建设，全县通高速路乡镇将达7个，主要景区全部实现二级以上公路通达。完善旅游大巴、旅游专线、共享单车等旅游交通体系，形成“快进慢游”立体交通网络体系。持续建设旅游集散中心、旅游咨询服务中心、旅游标识牌等公共服务设施，强化智慧旅游，建立旅游大数据、南丹旅游APP等智慧网络平台，推动对接“一键游广西”平台，全县所有A级旅游景区均实现视频监控、移动网络和Wi-Fi全覆盖，实现旅游信息化、智慧化。

多产融合形成新格局

南丹县全力推进十大核心景区、十大田园综合体“双十”联建工程建设，形成全域景区、景城融合、差异互补的全域旅游发展格局。

将油茶产业作为打通“两山”转化通道的示范产业，引进正鑫集团，投资10亿元建设集油茶生态种植、精深加工、旅游康养于一体的大健康旅游产业园项目，发展农业、旅游和油茶深加工等产业，形成循环经济，项目入选《全国农村创业园区（基地）目录（2021）》，获评广西首个“两山”理念主体实践基地。

创新实施“旅游+”战略，推进旅游与工业、农业、文化、康养等深度融合发展，全县建成四星级以上乡村旅游区3个、全国工业旅游示范点2个、全国休闲农业旅游示范点1个、广西职工疗休养基地1个。完善旅游要素体系建设，建成四星级旅游饭店1家，开发打造了丹泉酒、富硒米、六龙茶、刺绣等众多广受欢迎的旅游产品，南丹旅游业正在向全景、全业、全时、全民的全域旅游转变。

品牌推介启动新引擎

南丹县将旅游作为全县战略性支柱产业，制定出台《南丹县加快旅游业发展扶持奖励办法》《南丹县创建国家全域旅游示范区扶持奖励办法》等多项优惠政策，县财政每年安排5000万元以上旅游发展专项资金并逐年递增，在项目用地、融资贷款等方面优先支持旅游项目建设。编制《南丹全域旅游发展规划》等14项旅游规划，加强与国土空间规划等衔接。

为扩大市场影响，南丹县实施全域旅游品牌营销战略，每年安排1000余万元专项营销经费，组团参加国内知名旅游博览会，并在多个平台播放南丹旅游宣传片，高质量举办瑶年节、年街节、蚂拐节、丰收节、荷花节等特色节庆活动，宣传南丹旅游资源和特色文化。

此外，各景区还结合各自特点，开展了形式多样的文明旅游引导活动。通过开展文明旅游小视频制作推广、文明旅游志愿者宣讲等活动，营造浓厚的文明旅游氛围。除发放文明旅游宣传资料外，各景区志愿者还通过为游客提供文明旅游讲解、景区垃圾清理、文明旅游进社区等服务进行文明旅游引导工作，以文明旅游新业态助推旅游发展新气象。

数据来源：中共南丹县委宣传部

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)