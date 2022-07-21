本报记者 朱玥颖

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面对新冠肺炎疫情反复、燃油价格上涨等不利因素，全球航空业危中寻机，通过创新合作模式、拓展业务范畴、丰富服务内容等方式，不断提高自身竞争力。

国际航空运输协会（国际航协）日前宣布提高全球航空业2022年财务业绩展望。根据预测，2022年全球航空业将亏损97亿美元，与2020年和2021年相比有明显改善，同时预计2023年全行业可实现盈利。多家航空公司采取一系列改革创新举措，积极促进行业复苏。

取长补短 跨界合作

近日，星空联盟与欧洲最大的铁路运输企业德国铁路公司宣布建立新的联运伙伴关系，双方将在行程连接、里程共享、休息室共享等方面展开深度合作。

星空联盟作为全球最大的国际航空联盟，目前拥有26家航空公司成员。根据合作计划，乘客在订购相关路线的火车票和飞机票时，行程将合并在一个订单里。德国法兰克福火车站将设立专用值机设施，乘客不用去航站楼值机。双方还将共享休息室，共同承担延误风险。合作计划旨在将乘客的铁路和航空旅程统一起来。星空联盟首席执行官吴茂松表示，这一合作模式“为星空联盟打开了超越航空生态系统的大门。我们承诺在整个联盟内不同运输方式之间实现无缝衔接”。

近年来，全球航空业不断创新合作模式。一些航空公司通过开展各种形式的联盟联营合作，共享收益、分担成本。2021年7月，寰宇一家旗下的芬兰航空与星空联盟旗下的吉祥航空建立联营合作伙伴关系，双方旅客可经由“上海—赫尔辛基”主干线中转至中国及欧洲国家的多个城市，可享受一致的行李限额与“行李直挂、一票到底”中转服务等。芬兰航空首席执行官托皮·曼纳表示，合作通过共享航线网络，给客户带来更好的体验。

今年4月，美国航空公司、美国联合航空公司分别与巴士公司签订合作协议，将一些国内短途航线直接改成公路客运，进一步减少开支。目前，美联航已开通了科罗拉多州丹佛市到布雷肯里奇及柯林斯堡等小城市的巴士路线。

全球航空公司正在寻求更为稳定的合作关系，通过抱团取暖，不断提高市场竞争力。阿联酋航空公司总裁蒂姆·克拉克认为，未来航空公司的合作不再仅限于联盟内部，将会跨联盟形成新的组合。

拓展业务 创新技术

国际航协理事长威利·沃尔什表示，过去两年全球航空业经历了史无前例的困难和挑战，压力之下整个行业探索创新方案的步伐也在加速，这些创新举措将助力实现未来出行更方便、更环保、更经济的共同目标。

疫情发生以来，澳洲航空、文莱皇家航空、全日空航空公司等推出了无目的地观光航班，航班不落地、只在空中欣赏风景后直接返航。乘客还能在飞机上买到各类免税商品，“出国旅游”的同时满足了购物需求。

除了在航旅产品和服务上花心思，不少航空公司也在积极拓展“副业”，增加创收渠道。机票折扣券、体验券、文创产品走进航空公司的直播间，外卖、配餐等也成为一些航空公司的进军领域。

针对疫情防控的实际需要，一些航空公司加大技术创新和投入力度。阿联酋阿提哈德航空公司运用了无接触式技术，包括语音识别、无接触控制、无接触身份扫描等，还可测量旅客的体温、心率等基础数据。土耳其伊斯坦布尔机场在机场商铺内推广“虚拟镜子”，旅客不需要亲自穿戴，就可以“试穿”商品，让服务更加安全、便捷。

绿色发展 助力减排

全球航空业也加大了环保技术的投入。国际能源署报告显示，从2013年到2019年，全球民航运输业碳排放量已超过国际民航组织预测数值的70％。“气候行动追踪”组织报告指出，如果不加控制，到2050年全世界将有25％的碳排放来自航空业。

2021年10月，国际航协在第七十七届年会批准全球航空运输业于2050年实现净零碳排放的决议。国际民航组织也在积极推进“国际航空碳抵消及减排计划”，旨在通过改善飞机设计方案、动力系统、控制系统、燃油及其他技术，降低航空活动的碳排放。

最新的波音2022年“环保验证机”上搭载了中国研发的创新技术，包括可再生卫生间材料和100%可降解座椅桌板。普惠公司和巴西航空工业公司对一架由GTF发动机提供动力的E195—E2飞机使用100%可持续航空燃油进行了成功测试。巴西航空相关负责人罗力戈·斯瓦·索扎表示：“应用可持续航空燃油，减排量可以提高到85%。”

氢能源飞机也是备受期待的发展方向之一。日前，空中客车公司与匈牙利维兹航空公司签署谅解备忘录，共同探索氢动力飞机运营的潜力。空中客车公司还将启动其英国氢技术零排放发展中心。该公司负责零排放飞机项目的副总裁格伦·卢埃林表示：“相关项目的合作，对于到2035年开发气候中性的零排放飞机至关重要。”

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)