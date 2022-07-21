本报东京7月20日电 （记者岳林炜）为纪念中日邦交正常化50周年，中国美术馆馆长吴为山的雕塑作品鉴真铜像20日在日本东京上野公园“不忍池”湖畔落成揭幕。

当天，中国驻日本大使孔铉佑、东京都知事小池百合子、日本外务大臣政务官三宅伸吾等中日嘉宾共同为铜像揭幕。

鉴真铜像是吴为山为祈愿中日两国永远友好而特别创作并捐赠给东京都的。鉴真大师身着僧袍，向西而立，左臂自然下垂，右手微微抬起。铜像连底座高2.48米。

孔铉佑在揭幕仪式上致辞说，鉴真大师旅日十年间，不仅传播佛法教义，还将唐代文字、绘画、书法、雕刻、医药、工艺、印刷、建筑、饮食等文化传入日本，是中日文化交流、民间交流的先驱，是两国悠久友好交流史的象征。他祝愿这尊鉴真像能为中日两国人民回顾两国友好交往史、了解中日相互理解与交流的重要性、传承中日友好提供契机。

小池百合子在致辞中表示，期待鉴真像的落成能为日中友好添砖加瓦。三宅伸吾表示，衷心希望鉴真像能成为日中交流的新象征，以日中邦交正常化50周年为契机，切实推动两国国民交流和经济交流非常重要。

中国驻日本大使馆、日本外务省、东京中国文化中心工作人员以及华侨华人、日中友好团体、日本佛教界代表出席了当天的揭幕仪式。

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 03 版）

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