本报记者 许立群 周卓斌 邢 雪

1月26日，英国48家集团俱乐部同英中贸易协会、英国中国商会在伦敦举办“破冰者”2022新春庆祝活动。庆祝活动收到了一份特殊的礼物——中国国家主席习近平发来的贺电。习近平主席在贺电中指出，上世纪50年代，以杰克·佩里先生为代表的英国企业家开启“破冰之旅”，打破了西方对华贸易的坚冰。今年是中英建立大使级外交关系50周年，回首过去，我们不会忘记为中英关系发展作出历史贡献的老一辈友人。展望未来，希望两国有识之士和工商界代表秉持“破冰精神”，不断拓展互利合作，赋予中英友好新的时代内涵，更好造福两国和两国人民。

“习近平主席在百忙之中还记挂着我们，这是对‘破冰者’近70年来推动英中关系向前发展的极大认可。习近平主席的贺电让大家非常感动。”杰克·佩里先生的儿子、英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里向记者谈起习近平主席的贺电，难掩心中激动。

1953年，时任英国伦敦出口公司董事长的杰克·佩里和10多位英国工商界代表突破重重阻碍来到北京，开启了英中两国之间最早的贸易对话。这段充满艰辛的旅程，被人们称为英中关系的“破冰之旅”。次年，48家致力于开展对华贸易的英国公司创立“48家集团”，这就是英中贸易协会和48家集团俱乐部的前身。几十年来，48家集团和48家集团俱乐部致力于推动英中友好交流合作，促进英中两国在商业、文化、学术等领域友好往来。“这既是传承父亲的事业，也是我一生的追求。”斯蒂芬·佩里说。

斯蒂芬·佩里与习近平主席有过3次会面。2015年10月，习近平主席对英国进行国事访问。访问期间，尽管日程安排得很满，习近平主席仍然与斯蒂芬·佩里进行了短暂的交流。“佩里先生，我们永远不会忘记你和你父亲为中英友好发展做出的努力和贡献。”听了习近平主席的话，斯蒂芬·佩里心潮澎湃：“我们做了一些平凡之事，习近平主席却一直牵挂于心，给予高度认可。”

2018年10月，习近平主席在北京会见了前来参加“破冰之旅”65周年纪念活动的斯蒂芬·佩里，“我们交流了很多内容，习近平主席再次肯定了父亲的贡献。我说话的时候，习近平主席认真地倾听。从他的目光中，我感受到真诚和温暖，感受到中国人民的深情厚谊。”斯蒂芬·佩里回忆说。

两个月后，斯蒂芬·佩里第三次见到了习近平主席。作为“中英友好的传承者、中英经贸人文交流的促进者”，斯蒂芬·佩里荣获了中国改革友谊奖章。12月18日，庆祝改革开放40周年大会在北京人民大会堂隆重举行。习近平主席在大会上发表重要讲话，并为获得中国改革友谊奖章人员代表颁奖。获得这份殊荣，斯蒂芬·佩里十分感动。

斯蒂芬·佩里一直关注中国的发展和进步，尤其是中国农村发生的巨大变化。他注意到，习近平主席在国内考察时，总会去经济欠发达的偏远地区，看望当地民众，鼓励和支持他们寻找致富之路。“习近平主席心中始终牵挂着贫困地区的发展，不让任何人在发展中落下，给我留下深刻印象。”斯蒂芬·佩里说，中国的减贫成就体现了以人民为中心的发展思想，创造了人类发展史上的奇迹。

当前，世界百年变局和世纪疫情叠加，为世界带来诸多不确定因素。如何战胜疫情？如何在后疫情时代建设一个更加和平与安全的世界？斯蒂芬·佩里认为，面对全球性挑战，习近平主席提出构建人类命运共同体理念，推动世界寻找到一条各国人民相互促进、共同繁荣的道路，“时间将证明这一中国方案的正确性”。

斯蒂芬·佩里的信心来自于中国共产党人求真务实的作风，“中国共产党和中国政府不仅注重在短期内解决紧迫的现实问题，也善于在科学论证的基础上制定长期目标和发展规划。很多事情都是放到几十年甚至百年的时间跨度上去思考设计，深思熟虑而又深谋远虑。无数事实已经证明，中国共产党和中国政府言必信、行必果，总是能够领导中国人民克服各种困难实现既定目标，其强大的凝聚力和执行力令人叹服。”斯蒂芬·佩里说，“共建‘一带一路’就是一个典型事例，现在，人们看到中国正向世界提供越来越多、越来越重要的公共产品，展现了一个大国的担当，不仅造福中国，而且惠及世界。”

“中国共产党第二十次全国代表大会将于今年下半年在北京召开，这是全球瞩目的一场盛会。我预祝盛会圆满成功，我也相信，中国共产党和中国领导人将一如既往地带领中国人民走向更美好的未来。”斯蒂芬·佩里说。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2022年07月21日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)