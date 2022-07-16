新华社北京7月16日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部16日说，国防部长绍伊古指示俄军在各个方向加大行动力度，以防止乌克兰对顿巴斯等地实施大规模导弹与火炮攻击。乌克兰国防部长列兹尼科夫15日说，乌方已收到外国援助的首批M270多管火箭炮。

——俄国防部16日发表声明说，绍伊古视察了在乌克兰执行任务的部分俄军部队并听取报告。绍伊古指示俄军在各个方向加大行动力度，以防乌方对顿巴斯和其他地区居民点基础设施和民众实施大规模导弹与火炮攻击。

——乌克兰国防部长列兹尼科夫15日在社交媒体上说，乌方已收到外国援助的首批M270多管火箭炮。他没有透露援助火箭炮的国家和装备的数量。

——乌克兰武装部队总参谋部16日在社交媒体上说，当日乌各地的冲突仍在继续。在巴赫穆特方向，俄军在别列斯托沃等地附近发动空袭。卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代16日在社交媒体上说，俄军对利西昌斯克-巴赫穆特公路地区发动了多次导弹袭击和炮击。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫16日说，俄军在尼古拉耶夫州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州两处居民点区域内击落2架米格-29战机，在谢韦尔斯克市区域内击落1架苏-25战机。

——科纳申科夫15日说，俄军日前使用“口径”巡航导弹打击文尼察市一处建筑。乌空军指挥部当时正在该处与外国供应商开会讨论向乌移交武器装备等问题，参会人员死亡。

——俄罗斯库尔斯克州州长斯塔罗沃伊特16日在社交媒体上说，该州与乌克兰接壤地区当天遭乌军炮击，引发火灾。

——欧盟委员会15日通过一揽子制裁俄罗斯新措施的提案，提议禁止将俄罗斯黄金进口到欧盟，并加强对军民两用以及先进技术的出口管制等。这一提案需得到27个成员国一致同意才能生效。（参与记者：陈畅、李奥、李铭、李东旭、任珂）

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