新华社伦敦7月16日电（记者郭爽）英国气象局15日发布有史以来第一个异常高温红色预警。英国卫生安全局也发布2004年英格兰高温健康警告出台以来的首个4级警告——“国家紧急状态”。专家认为，气候变化导致全球频发极端天气，但英国并“没有为这种极端温度做好准备”。

英国气象局预计，下周初异常高温将影响包括伦敦在内的英格兰大部分地区，最高气温可能会达到40摄氏度，创下英国最高气温纪录的可能性高达80%。英国有官方记载以来的最高气温为38.7摄氏度，是2019年7月25日在剑桥大学植物园测到的。

气象局首席执行官彭妮·恩德斯比称，英国这一极端高温预警“绝对史无前例”，并敦促公众认真对待。英国气象局警告说，高温天气可能导致部分地区停水断电、通信服务中断等，人们需要调整日常生活和工作方式，减少室外活动。

英国气象局科研人员指出，气候变化在全球范围内引发了前所未有的极端天气事件。近期研究发现，英国出现极端炎热天气的可能性一直在增加，并将在本世纪继续增加。在当前气候条件下，英国出现40摄氏度天气的可能性是不受人类影响的自然气候下的10倍。

英国东英吉利大学气候变化学教授科琳娜·勒凯雷16日接受新华社记者采访时说，英国出现创纪录高温非常不寻常，但“并不令人惊讶”。她指出，气候变化导致全球极端高温天气增多，而英国“绝对没有为这种极端温度做好准备”，气候变化的速度比人类社会的适应性行动还快。

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