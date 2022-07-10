德国联邦议院议员爱丽丝·魏德尔此前在议会的一段发言视频在社交网络热传，被称作是理性务实的西方声音。她当时在演讲中指出，西方用乌克兰加入北约和欧盟的虚假承诺，将其卷入战争，而德国实施的制裁伤人更伤己。近日，总台记者就此对魏德尔进行了专访。

魏德尔指出，无论是乌克兰冲突的爆发还是激化，美国等西方国家都难辞其咎。因为长期以来，各方都非常清楚，北约的扩张会威胁到俄罗斯的安全利益。在她看来，确保乌克兰保持中立地位才是有效避免冲突的最佳方式，而西方国家给予乌克兰加入欧盟以及北约的前景，无异于是将其硬生生拖入战争。

魏德尔认为，所谓的北约不会以军事方式干预乌克兰局势、不会参战根本就是在自欺欺人——向乌克兰输送武器就意味着放弃中立，欧洲早已成为参战方。按照魏德尔的说法，跟随美国的脚步固守冷战思维和单边主义、不合时宜地用意识形态挑起阵营对抗只会让乌克兰危机愈演愈烈，给国际和地区安全形势造成严重冲击。

德国联邦议院议员 爱丽丝·魏德尔：我们（德国）必须遵循新的中立外交关系路线，必须摆脱无用的、有害的东西方阵营理念。这种来自冷战时期的思维，我们早就该摒弃了，而且在我看来是完全错误的。我认为错误的还有一点就是欧洲人对美国的极度依赖，看看乌克兰冲突，欧洲人跟乌克兰人生活在同一片大陆上，是直接的邻居，而美国在大西洋的另一头，跟欧洲的地缘政治形势完全不一样，所以欧洲替美国挡子弹的做法太愚蠢了。

魏德尔表示，现任联邦政府推行的外交安全政策让俄乌军事冲突愈发激化，其不断加码对俄制裁的立场同样令人高度担忧——作为一个高度依赖能源进口的国家，德国竟然选择了不惜损害自己也要针对俄罗斯。

德国联邦议院议员 爱丽丝·魏德尔：我们面临着高通胀率和天然气禁令所带来的后果，我们的对俄制裁更是在伤及自身，更糟糕的是，为此付出代价的并非政客，而是最普通的民众，是老百姓将不得不挨冻，不得不在洗澡的时候省热水，不得不节省取暖费用。这太不合理了，凸显出现今的德国政策是多么的不接地气，既不为民众考虑，也不为工业界考虑。

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