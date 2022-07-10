新华社东京7月10日电（记者郭丹）日本第26届参议院选举10日迎来投票日，共有545名候选人参与争夺125个改选议席。

当天，设在全国的4.6万个投票点开始接受投票。当日晚间将进行实时开票，次日清晨公布最后计票结果。

日本参议院选举每3年举行一次，每次改选一半议席。根据2018年日本国会通过的《公职选举法》修正案，日本参议院的额定议席总数将通过两次选举增设6个，即从原来的242个增至248个。2019年的参议院选举已经增加3个，此次再增加3个至248个。加上非改选选区中有1个席位空缺，因此共有125个议席参与本次改选。

由日本自民党和公明党组成的执政联盟将此次选举的胜负线定为“争取执政联盟在参议院中的议席数过半”，由于两党的非改选议席已经有70个，因此仅需争取55个议席即可。

此次参议院选举中，修宪势力能否超过三分之二议席，成为民众关注的焦点。目前，日本自民党、维新会、国民民主党及打着“加宪”旗号的公明党均被视为修宪势力。根据日本宪法，众参两院中的修宪势力若均超过三分之二议席，即可发起修宪动议，众议院已经实现这个目标。此次参议院选举，这四个党派仅需争取82个议席即可达到三分之二的目标。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)