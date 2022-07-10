中国援圭亚那医疗队周虹医生（中）在手术中。中国援圭亚那医疗队供图

人民网里约热内卢7月9日电 （记者毕梦瀛）当地时间7月9日，在中国、圭亚那、牙买加三国整形外科医生的共同努力下，失去一侧乳房的圭亚那姑娘丽莎的乳房再造手术顺利完成，这是圭亚那本土首例乳房再造术，给当地更多乳腺癌术后患者带来重拾自信、更好地回归社会的希望。

世界卫生组织发布的数据显示，乳腺癌已成为全球第一大癌症，地处南美洲的圭亚那，也是乳腺癌的高发区，接受乳腺切除术的乳房缺失往往给女性患者带来严重的心理障碍。27岁的丽莎因不幸确诊乳腺癌，接受了右侧乳腺癌根治术。中国第17期援圭医疗队整形外科周虹主任通过仔细的沟通和体格检查，为丽莎做了详细的乳房再造方法介绍。丽莎最终决定采用周医生建议的背阔肌皮瓣移植联合乳房假体植入的方法。

乔治敦公立医院整形外科主任拉杰库马尔联系到牙买加整形外科医生拉杰夫主任，后者通过线上沟通，为丽莎选择了在圭亚那缺乏的合适的乳房假体。7月9日凌晨，拉杰夫医生带着乳房假体从牙买加来到圭亚那，从上午9点开始，经过四个多小时的手术，在中国、圭亚那、牙买加三国整形外科医生的共同努力下，丽莎的手术顺利完成了，该手术的成功，对圭亚那整形外科的发展具有里程碑的意义。目前丽莎术后恢复良好。

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